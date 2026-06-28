Canelo Álvarez retrasa su regreso al ring para finales de octubre

El tan esperado regreso de Saúl ‘Canelo’ Álvarez tendrá que aguardar un poco más. El enfrentamiento del boxeador mexicano contra el actual monarca de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el invicto Christian Mbilli, originalmente programado para el próximo 12 de septiembre en Riad, ha sido oficialmente pospuesto para finales de octubre, según reportó Ring Magazine y confirmó el periodista Mike Coppinger.

El choque, que forma parte de la ambiciosa y en expansión cartelera de la Riyadh Season, representa una cita crucial para el destino de las 168 libras, alterando la agenda boxística del otoño.

Álvarez (63-3-2, 39 KOs) no ha vuelto a calzarse los guantes de manera oficial desde el amargo episodio del pasado mes de septiembre, cuando cedió sus títulos indiscutibles de la categoría supermediana ante el estadounidense Terence Crawford.

A raíz de ese descalabro, el boxeador de Guadalajara tomó la determinación de ingresar al quirófano para someterse a una cirugía en el codo, lo que conllevó una estricta etapa de inactividad y rehabilitación que se prolongó durante el cierre de año y toda la primera mitad de este 2026.

El panorama de la división cambió radicalmente tras la sorpresiva retirada de Terence Crawford el pasado diciembre, una decisión que dejó las fajas absolutas vacantes. Ante este escenario, la junta del CMB promovió en enero a Christian Mbilli (29-0-1, 24 KOs) de campeón interino a campeón absoluto de las 168 libras.

Con el terreno listo para las grandes bolsas en Medio Oriente, en el mes de abril se oficializó el reto: ‘Canelo’ Álvarez regresaría a la acción directamente para desafiar al invicto peleador francés, buscando reconquistar una de las coronas de las que supo ser dueño absoluto. Con esta prórroga de un mes, ambos campamentos ganan semanas valiosas para ajustar la estrategia y garantizar el tonelaje de una de las batallas más electrizantes del año.

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