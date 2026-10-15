Guardians toman ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Americana con 3-2 a los Rays

Petey Halpin descargó el primer cuadrangular de su carrera en postemporada para darle la vuelta al marcador en la quinta entrada, permitiendo a los Cleveland Guardians superar por 3-2 a los Tampa Bay Rays en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS).

Con este triunfo, la escuadra dirigida por Stephen Vogt tomó la delantera 2-1 en el cruce al mejor de siete enfrentamientos, tras haber ganado cinco de sus últimos seis compromisos de playoffs.

El abridor de Cleveland Gavin Williams lució sobre la lomita al ponchar a nueve rivales a lo largo de cinco episodios donde admitió dos carreras. Williams colocó su registro de postemporada en 2-0 con 2.16 de efectividad y 33 abanicados en 16.2 entradas de labor.

Tras su salida, la rotación de relevistas integrada por Daniel Espino, Erik Sabrowski, Hunter Gaddis y Cade Smith maniató a la toletería de Tampa Bay, retirando a 16 de los últimos 17 bateadores rivales y limitando a los Rays a acumular 13 ponches en total durante la noche.

El duelo se definió en el quinto acto cuando, con marcador en contra tras un triple remolcador de dos anotaciones de Chandler Simpson para Tampa Bay, Halpin pescó un sinker de Griffin Jax y envió la pelota a 385 pies por el jardín derecho-central.

Cade Smith cerró la puerta en el octavo episodio ponchando a Yandy Díaz tras un turno de 10 lanzamientos antes de retirar el noveno en orden. El Juego 4 de la ALCS está pactado para disputarse este viernes en Cleveland.

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