Julia Stiles bailó por los millennials y homenajeará a Heath Ledger en “DWTS”

Julia Stiles volverá a recordar a Heath Ledger a través de la danza. La actriz, quien participa en la actual temporada de “Dancing with the Stars”, dedicará su próxima presentación al actor australiano, su compañero en la película “Save the Last Dance”, estrenada en 1999. El homenaje llegará en una de las noches más personales del concurso, en la que las celebridades eligen a alguien especial para dedicarle su actuación.

La intérprete y su pareja de baile, Ezra Sosa, preparan una coreografía contemporánea al ritmo de “Can’t Take My Eyes Off You”, de Frankie Valli. En el filme, el personaje de Ledger le dedica esta canción a la protagonista, encarnada por Stiles. La presentación estará dedicada a Ledger, quien murió el 22 de enero de 2008, a los 28 años, por una sobredosis accidental de medicamentos recetados.

La sexta semana de la competencia de ABC tendrá como temática la “Noche de la Dedicación”. La emisión está programada para el martes 20 de octubre a las 8 p.m., hora del este y del Pacífico de Estados Unidos.

Julia Stiles volvió a una de sus películas más recordadas

Antes de preparar este tributo, la actriz ya había despertado la nostalgia de sus seguidores con una presentación inspirada en “Save the Last Dance”, la película de 2001 que protagonizó junto a Sean Patrick Thomas.

Durante la “Noche del Super Bowl” de “Dancing with the Stars”, Stiles y Sosa interpretaron una pieza de jazz con “Jenny From the Block”, de Jennifer Lopez. La coreografía recuperó elementos del recordado número de baile de la cinta, entre ellos las sillas, los movimientos de ballet y las secuencias de hip-hop.

La actuación también tuvo una sorpresa. Thomas apareció detrás de Sosa en un guiño a la escena en la que su personaje observa a Sara Johnson durante una audición para Juilliard. La presentación obtuvo 33 puntos de los 40 posibles por parte de Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli, Derek Hough y el juez invitado Joe Buck.

“¡Llevo 25 años queriendo hacer eso!”, expresó Stiles a Julianne Hough después de bailar.

En declaraciones al programa “On The Red Carpet”, de ABC, explicó por qué quiso recuperar aquella coreografía: “Repaso esa película y quería darle un nuevo aire; ahora soy como una persona diferente. Soy una mujer adulta, me siento mejor con mi cuerpo y conmigo misma, y quería… simplemente quería hacerlo mejor”.

Sean Patrick Thomas celebró el regreso de aquella historia

Thomas también manifestó su entusiasmo en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de “Dancing with the Stars”. El actor recordó con cariño la experiencia de rodar junto a Stiles y celebró la oportunidad de verla recuperar una parte importante de su trayectoria: “Estoy en las nubes de poder estar aquí para ver a Julia darlo todo esta noche”, comentó. Luego añadió: “La pasamos muy bien grabando ‘Save the Last Dance’ en su momento, y ella lo ha traído de vuelta aquí esta noche”.

La película nos contó la historia de Sara Johnson, una joven que se muda a Chicago para vivir con su padre tras la muerte de su madre. Allí conoce a Derek, interpretado por Thomas, quien la acerca al hip-hop mientras ella intenta recuperar su pasión por la danza y perseguir su sueño de ingresar a Juilliard.

Ahora, con el homenaje a Ledger, Stiles también tendrá la oportunidad de recordar otra etapa significativa de su carrera. En “10 Things I Hate About You”, ambos protagonizaron una historia que permanece entre las comedias románticas más recordadas de finales de los años noventa.

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