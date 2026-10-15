Britney Spears publica un tema inédito que compuso con Justin Timberlake

Britney Spears sorprendió con el estreno de “She’ll Never Be Me”, una canción que escribió junto a Justin Timberlake antes de que su relación llegara a su fin y que nunca había formado parte de un álbum oficial de la cantante.

El tema, grabado originalmente para el disco “Britney”, de 2001, ya está disponible en plataformas digitales y anticipa una edición especial con la que la artista celebrará los 25 años de esa producción.

La pieza llegó a los servicios de música el pasado 9 de octubre, como primer adelanto de “Britney (25th Anniversary Edition)”, cuyo lanzamiento está programado para el próximo 6 de noviembre. Los créditos de composición identifican a Spears y Timberlake como autores junto a Bradley Daymond y Alex Greggs.

Letra sobre exparejas y comparaciones

En “She’ll Never Be Me”, Spears interpreta a una mujer que compara sus cualidades con las de la nueva pareja de su expareja. La protagonista sostiene que la otra persona no podrá ocupar su lugar, una idea que cobra un interés particular por la participación de Timberlake en la composición, dada la historia sentimental que ambos compartieron a finales de los años 90 y principios de los 2000.

Aunque el tema fue concebido para el tercer álbum de estudio de la cantante, finalmente quedó fuera de la selección que llegó al público. Las redes oficiales de la artista han recordado que la canción no se incluyó en el lanzamiento original, publicado el 6 de noviembre de 2001.

Aquel trabajo discográfico marcó una etapa importante en la carrera de Spears e incluyó canciones como “I’m a Slave 4 U” y “Overprotected”, que alcanzaron repercusión internacional. Ahora, un cuarto de siglo después de su llegada al mercado, el álbum tendrá una nueva edición que permitirá escuchar material que permaneció fuera de la versión original.

Cinco canciones adicionales para el aniversario

“She’ll Never Be Me” no será la única pieza inédita que acompañará la reedición. El lanzamiento también incorporará “Right Now (Taste the Victory)”, “Am I a Sinner”, “When I Say So” y “My Big Secret”. En total, serán cinco canciones adicionales respecto al repertorio original de “Britney”.

El estreno también marca una nueva publicación musical de Spears después de tres años sin lanzar un sencillo propio o una colaboración nueva. Su lanzamiento más reciente había sido “Mind Your Business”, junto al productor y artista will.i.am, estrenado el 20 de julio de 2023.

Antes de esa colaboración, la cantante participó en “Hold Me Closer”, junto a Elton John, en 2022. La canción presentó una nueva versión de “Tiny Dancer”, uno de los clásicos del músico británico.

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