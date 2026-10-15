Baby boom: Kaley Cuoco presenta a su hija y Hilary Swank anuncia embarazo a los 52 años

Ayer, Kaley Cuoco presentó a su segunda hija, Philomena Carmine Bobby Pelphrey, tras dar a luz el pasado 12 de octubre, mientras que Hilary Swank sorprendió al anunciar que espera un nuevo bebé a los 52 años. Las actrices estadounidenses atraviesan momentos especiales en sus vidas personales, con noticias que compartieron a través de sus redes sociales y que despertaron numerosas felicitaciones de sus seguidores.

Kaley Cuoco comparte la llegada de su pequeña Philo

La protagonista de “The Big Bang Theory”, de 40 años, dio la bienvenida a su segunda hija junto al actor Tom Pelphrey, de 44, con quien está comprometida desde agosto de 2024. La recién nacida se suma a la familia que ya integran Matilda, de tres años, quien ahora asumirá el papel de hermana mayor.

Cuoco publicó fotografías tomadas en el hospital para presentar a la pequeña y acompañó las imágenes con un mensaje cargado de emoción.

Philomena Carmine Bobby Pelphrey. 12/10/26. No hay palabras para describir este sentimiento una vez más. ¡Qué bendición!" Kaley Couco – Actriz

La actriz también dedicó unas palabras a su pareja y recordó el camino que recorrieron hasta la llegada de la bebé, a quien llaman cariñosamente Philo. “¡Estamos muy agradecidos por el viaje loco, salvaje y lleno de altibajos que nos trajo a nuestra pequeña Philo! ¡La familia está oficialmente completa! ¡Es hora de traer a casa a la bebé de Matilda! @tommypelphrey, mi vida dio un vuelco en cuanto nos conocimos, y los regalos no paran de llegar. ¡Te amo para siempre, amor!”.

Durante el embarazo, la intérprete compartió distintos momentos de la espera, entre ellos el anuncio del sexo de la bebé mediante un pastel con relleno rosa. Entonces expresó su felicidad por ampliar la familia y reconoció que esta segunda gestación había sido más complicada en varios sentidos.

La maternidad también le permitió hablar sobre las expectativas que otras personas depositan en las mujeres. En declaraciones a la revista People, Cuoco recordó la presión que sintió después del nacimiento de su primera hija: “En cuanto tuve a mi bebé, me preguntaron: ‘¿Cuándo viene el segundo?’. Y yo pensé: ‘Dios mío, ¿alguien me va a dejar disfrutar de esto?'”.

Hilary Swank espera a su tercer hijo a los 52 años

La ganadora de dos premios Oscar también tiene motivos para celebrar. Swank anunció que está embarazada y que su tercer hijo llegará en diciembre, aproximadamente tres años y medio después del nacimiento de sus mellizos, Ohm y Aya, fruto de su relación con el empresario Philip Schneider.

La intérprete, recordada por sus actuaciones en “Boys Don’t Cry” y “Million Dollar Baby”, eligió un video publicado en Instagram para comunicar la noticia. En las imágenes aparecen cuatro figuras fluorescentes bailando en la oscuridad, dos adultos y dos niños, con una de ellas embarazada.

“Mucha gente me ha preguntado cual es mi próximo proyecto; este se lanza en diciembre”, escribió la actriz, que tiene más de 1,6 millones de seguidores en la plataforma. La publicación recibió numerosas felicitaciones, incluidas las de mujeres que ven en su experiencia una inspiración para quienes deciden convertirse en madres después de los 40 años.

Swank tuvo a sus mellizos en abril de 2023, cuando tenía 48 años, y desde entonces también ha impulsado iniciativas relacionadas con el bienestar de las familias. Su nueva maternidad se suma a la de otras figuras que han tenido hijos a edades más avanzadas, como Halle Berry y Susan Sarandon, ambas madres a los 47 años, y Brigitte Nielsen, quien tuvo a su quinto hijo a los 55. Ahora, mientras Cuoco disfruta de los primeros días con Philo, Swank se prepara para recibir a un nuevo integrante de su familia en diciembre.