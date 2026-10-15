Pantallas: qué ver en cines y streaming el fin de semana del 16 al 18 de octubre

El calendario de entretenimiento de esta semana reúne historias para distintos gustos, desde el regreso de dos figuras emblemáticas de los videojuegos hasta una adaptación de Jane Austen, un drama romántico y la hazaña que llevó a Tenzing Norgay a la cima del Everest. Entre las opciones figuran “Street Fighter”, “La bola negra”, “Sense and Sensibility”, “Love of Your Life” y “Tenzing”. No te pierdas nuestras recomendaciones.

Street Fighter

Dirigida por Kitao Sakurai y ambientada en 1993, la película basada en la saga de videojuegos de Capcom sigue a Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), dos luchadores que fueron como hermanos, pero que llevan tiempo distanciados. Su reencuentro ocurre cuando Chun-Li (Callina Liang) los recluta para participar en el próximo World Warrior Tournament.

El reparto también incluye a Cody Rhodes como Guile, David Dastmalchian como M. Bison, Jason Momoa como Blanka, Roman Reigns (Joe Anoa’i) como Akuma y 50 Cent (Curtis Jackson) como Balrog. Lo que parece una competencia de artes marciales esconde una conspiración que obliga a los antiguos compañeros a enfrentarse entre sí y a los secretos de su pasado. Disponible en cines a partir del 16 de octubre.

La bola negra

La película de Los Javis entrelaza las historias de tres hombres en distintas épocas para explorar el deseo y la represión. Crédito: Festival de Cannes. Crédito: Cortesía

Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, dirigen este drama español que entrelaza las vidas de tres hombres homosexuales en 1932, 1937 y 2017. La historia aborda el deseo, la represión social y las heridas emocionales que pasan de una generación a otra.

El guion se inspira en la obra inconclusa de Federico García Lorca, de la que el escritor granadino alcanzó a redactar cuatro páginas antes de ser asesinado en 1936, y en la pieza teatral “La piedra oscura”, de Alberto Conejero. El título alude al rechazo de un joven homosexual en un club social de Granada mediante una votación en la que la bola negra simbolizaba el veto.

El elenco reúne a Guitarricadelafuente, quien debuta en el cine, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas, además de participaciones especiales de Penélope Cruz y Glenn Close. La producción ha recibido reconocimientos en Cannes, San Sebastián, Toronto y Sídney, además de distinciones en los Critics Choice Awards y los Premios Gotham. Es uno de los filmes de los que se está hablando como gran favorita en la venidera temporada de premios. Su estreno inaugural en NewFest, en Nueva York está previsto para el 15 de octubre y llegará a salas selectas de la ciudad, como Angelika Film Center y Paris Theater, el día 16.

Sense and Sensibility

Elinor y Marianne Dashwood afrontan los desafíos del amor y las presiones sociales en la Inglaterra georgiana. Crédito: Focus Features. Crédito: Cortesía

Georgia Oakley dirige esta adaptación de la novela clásica de Jane Austen, con guion de Diana Reid. Tras la muerte de Henry Dashwood, su familia pierde su hogar y estabilidad económica. La madre viuda, Mrs. Dashwood, (Caitríona Balfe), Elinor (Daisy Edgar-Jones), Marianne (Esmé Creed-Miles) y su otra hermana deben mudarse a una vivienda modesta en Devonshire.

En la Inglaterra georgiana, las hermanas afrontan las presiones sociales y la necesidad de encontrar un matrimonio conveniente. George MacKay, Frank Dillane, Herbert Nordrum y Fiona Shaw también forman parte del reparto. La prudencia de Elinor contrasta con el romanticismo impulsivo de Marianne, mientras ambas lidian con desengaños amorosos, compromisos ocultos y dificultades económicas. Estreno en cines este viernes.

Love of Your Life

Maya emprende un nuevo camino tras una pérdida que cambia su vida y la lleva a descubrir nuevas formas de amar. Crédito: Prime Video. Crédito: Cortesía

Rachel Morrison dirige este drama romántico escrito por Julia Cox y producido por Ryan Gosling y Jessie Henderson. Como protagonista tenemos a Maya (Margaret Qualley), una enfermera de 26 años de Boston, que conoce a Charlie (Gabriel Basso) y vive con él un romance que transforma su futuro. Sin embargo, la pandemia y una pérdida dolorosa cambian su vida. Patrick Schwarzenegger interpreta a Jason, amigo de Maya, y Catherine Keener a Ruth, madre de Charlie.

Tras dejar atrás su matrimonio y su rutina, Maya se convierte en nómada digital en Portugal, donde conoce a Felix (Aaron Pierre). Más adelante se muda con él a Inglaterra y emprende un proceso para afrontar el duelo, descubrir su identidad y considerar la posibilidad de volver a amar. Ya disponible en Prime Video.

Tenzing

La película recrea la hazaña de Tenzing Norgay y Edmund Hillary, quienes alcanzaron la cima del Everest en 1953. Crédito: Apple TV. Crédito: Cortesía

Jennifer Peedom dirige esta película sobre Tenzing Norgay (Genden Phuntsok), el montañero nepalí-tibetano que alcanzó la cima del Everest junto a Edmund Hillary (Tom Hiddleston) en 1953. Su lucha va más allá de conquistar la montaña: busca ser reconocido como integrante fundamental de la expedición y no sólo como guía o sirviente de los alpinistas occidentales.

Con el apoyo de su esposa Dawa (Thinley Lhamo) y de Jill Henderson (Caitríona Balfe), secretaria de la expedición, convence al coronel John Hunt (Willem Dafoe) de que merece formar parte del equipo británico. La película contrapone la visión occidental del Everest como trofeo con la veneración de Tenzing por Chomolungma, considerada una diosa madre sagrada. El largometraje llegará a Apple TV+ el 16 de octubre.

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