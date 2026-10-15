Laura Bozzo está hospitalizada en Acapulco

En las últimas horas han surgido rumores sobre el estado de salud de Laura Bozzo. Sus representantes han confirmado que la presentadora peruana tuvo que ser hospitalizada, pero también aseguran que se encuentra estable.

Contrario al estado grave en el que se dijo que estaba Bozzo, los representantes de la presentadora han destacado que actualmente está siendo atendida por los mejores médicos de Acapulco.

Bozzo está actualmente hospitalizada porque tuvo que someterse a una operación en el estómago, intervención que tuvo que adelantar por el fuerte dolor en la zona. Según “People en Español”, habría entrado a cirugía este miércoles 14 de octubre.

Además de las declaraciones dadas por sus representantes a medios como “People en Español”, su equipo también se encargó de tranquilizar a los fanáticos con una publicación en redes sociales.



En el post, publicado en la cuenta de Bozzo, escribieron: “Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco”. También bromeó diciendo: “De esta momia no se liberan”.

La hospitalización se da pocos días antes de la fecha en la que tendría que estrenar su show en vivo, titulado “Señorita Laura. Más viva que nunca”. Este estreno está programado para el 24 de octubre, en Guadalajara, pero se desconoce si decidirán posponer las funciones.

Por ahora, en su página web siguen en venta los boletos para la función de Guadalajara y para las funciones del 29 de octubre, en Monterrey”, y del 7 de noviembre en Ciudad de México.

Sigue leyendo:

• Pedro Fernández celebrará cinco décadas de carrera en el Madison Square Garden

• Pedro Fernández aclara escándalo por presunto retoque en su cara

• VIDEO: Papá de Pedro Fernández reaparece para pedirle perdón por abandonarlo de niño