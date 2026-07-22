Laura Bozzo estrenará en México su primer show en vivo

El próximo 24 de octubre, Laura Bozzo estrenará su primer show en vivo. La primera función de la gira que acaba de anunciar por México será en Guadalajara; luego viajará a Monterrey y finalizará esta primera etapa en Ciudad de México, el 7 de noviembre.

Con el show “Señorita Laura. Más viva que nunca”, la presentadora de televisión peruana se estrena en un nuevo formato, el que apuesta a ser más cercano y honesto con sus fanáticos.

Este espectáculo combinará teatro, stand up, confesión pública y experiencia en vivo para recorrer los momentos que la convirtieron en uno de los personajes más reconocibles de la televisión latinoamericana.

En “Señorita Laura. Más viva que nunca”, Bozzo revisitará los éxitos de su carrera, las polémicas, sus fracasos y muchos otros eventos que son parte de su historia. Todo esto lo contará a través del humor y la ironía.

Durante el show, la presentadora, popularmente conocida por haber estado al frente del programa de televisión “Laura en América”, dará espacio para que el público también comparta historias y conflictos que ella intentará solucionar en el momento.

En el comunicado de prensa compartido por Bozzo, se apuntó que este show “invita a descubrirla desde un lugar inesperado, donde el humor convive con la memoria y la figura pública se encuentra, por fin, con la persona”.

Por los momentos, “Señorita Laura. Más viva que nunca” tiene programadas tres fechas: el 24 de octubre en el Teatro José Pablo Moncayo de Guadalajara; el 29 de octubre en el Escenario GNP Seguros de Monterrey; y el 7 de noviembre en el Auditorio BB de Ciudad de México.

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