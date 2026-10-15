Medicare abre hoy el periodo para cambiar de plan: qué revisar para ahorrar en 2027

Desde hoy, 15 de octubre, las personas con Medicare pueden revisar y cambiar su cobertura para 2027. El plazo termina el 7 de diciembre. Comparar la mensualidad, los medicamentos cubiertos y los gastos por atención médica puede ayudar a elegir una opción que se ajuste mejor al presupuesto.

Los cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

Durante este periodo es posible cambiar de Medicare Advantage, pasar entre este sistema y Medicare Original, o modificar la cobertura de medicamentos.

Qué revisar antes de elegir

La prima es la mensualidad del seguro, pero también conviene comparar el deducible –lo que debes pagar antes de que comience cierta cobertura– y los cobros por consultas, tratamientos y recetas.

Medicare ofrece una herramienta gratuita en su sitio web llamada Medicare Plan Finder. Allí puedes ingresar los medicamentos que tomas para comparar planes y calcular cuánto pagarías al mes y al año con cada uno.

También revisa qué médicos participan y los beneficios incluidos.

Toma en cuenta que los precios y las condiciones pueden cambiar cada año, aunque conserves el mismo plan.

Qué precios se esperan para 2027

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, conocidos como CMS, proyectan que la prima mensual promedio de Medicare Advantage bajará de $14.37 a $12, una reducción del 16.5%.

Estos planes privados ofrecen una alternativa para recibir los beneficios de Medicare.

Aproximadamente ocho de cada 10 afiliados podrán conservar su plan con una prima igual o menor.

Los beneficios adicionales de audición, atención dental y visión se mantendrían estables.

En los planes independientes de medicamentos, llamados Parte D, la prima promedio subiría de $35.09 a $36.

En los planes Medicare Advantage que incluyen medicamentos, la parte de la mensualidad que corresponde a esa cobertura bajaría, en promedio, de $11.32 a $7 en 2027.

Esto representa una reducción de $4.32 al mes, equivalente al 38%.

Son promedios nacionales; el precio de cada plan puede ser diferente.

Cuántas opciones habrá

Las aseguradoras ofrecen distintos planes de Medicare Advantage, cada uno con sus propios precios, médicos y beneficios.

La cantidad de opciones disponibles depende del lugar donde vives. Por eso, aunque todos pertenecen a Medicare Advantage, puedes tener varios planes para comparar y elegir.

Más del 99% de los beneficiarios tendrá disponible al menos un plan Medicare Advantage en su zona. Además, el 97% podrá elegir entre 10 o más planes diferentes de Medicare Advantage.

La oferta nacional pasaría de 5,553 planes a aproximadamente 5,532.

CMS calcula 34 millones de afiliados a Advantage, equivalentes al 47.4% de las personas con Medicare, aunque espera que la inscripción real supere esa proyección.

Además, el 88% de los beneficiarios que no son de bajos ingresos tendrá acceso a un plan básico Parte D de hasta $10.30, y el 93% a uno mejorado por menos de $6.

Dónde pedir orientación

El teléfono 1-800-MEDICARE ofrece orientación las 24 horas. Quienes tienen ingresos y recursos limitados pueden solicitar programas de ahorro de Medicare y Extra Help para reducir determinados gastos.

Si deseas mantener tu cobertura actual, generalmente no necesitas volver a inscribirte.

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