SNAP: un pequeño aumento de sueldo podría reducir tu ayuda para comprar comida

Ganar un poco más puede reducir la cantidad que recibes de SNAP, el programa que ayuda a comprar alimentos. Sin embargo, un aumento de sueldo no significa perder automáticamente el beneficio, ya que también cuentan el tamaño del hogar, ciertos gastos y las reglas del estado donde vives.

Cómo puede afectar un aumento

SNAP no toma en cuenta todo tu sueldo para calcular cuánto te dará. Como reconoce que trabajar también genera gastos, como el transporte hasta el ugar donde trabajas, deja fuera del cálculo el 20% de lo que ganas trabajando.

Ese dinero no te lo quitan, simplemente no lo cuentan para determinar tu ayuda.

Además, puede aplicar otros descuentos por ciertos gastos del hogar.

Por ejemplo, si recibes un aumento de $75 al mes, SNAP deja fuera $15 y toma en cuenta los $60 restantes, antes de aplicar los otros descuentos que te correspondan.

Después de dejar fuera los $15, SNAP hace el cálculo con los $60 restantes.

El programa aplica una regla: considera que, por cada $100 de ingreso que cuenta, el hogar puede aportar $30 para comprar comida. Eso equivale al 30%.

En este ejemplo, el 30% de $60 son $18.

ñComo SNAP calcula que ahora puedes aportar esos $18 de tu sueldo para comida, tu ayuda podría bajar esa misma cantidad al mes, siempre que los demás descuentos no cambien.

Cuáles son los límites desde octubre

Los límites federales se actualizaron el 1 de octubre de 2026 y estarán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2027.

Para una persona, el límite mensual general es de $1,729 antes de las deducciones de SNAP y $1,330 después de aplicarlas.

Este último subió $25 frente a los $1,305 anteriores. El límite antes de deducciones aumentó $33.

Para dos personas, las cantidades son $2,345 antes de deducciones y $1,804 después. Para tres, son $2,960 y $2,277. Para cuatro, $3,575 y $2,750.

Estos son límites federales de referencia para los 48 estados contiguos y Washington D. C. Alaska, Hawái y determinados territorios tienen cifras distintas.

Algunos estados aplican reglas que permiten evaluar hogares con ingresos superiores a esos límites generales.

El ingreso que cuenta no siempre es lo que recibes

El ingreso bruto es el dinero que el programa cuenta antes de sus deducciones. El ingreso neto es lo que queda después de descontar los gastos permitidos por SNAP, no necesariamente coincide con el depósito de tu nómina.

Entre los gastos que pueden modificar el cálculo están la renta, la hipoteca, los impuestos de la propiedad y determinados servicios del hogar.

No se restan automáticamente en su totalidad, sino que tienen reglas específicas.

Por eso, dos personas con el mismo sueldo podrían recibir cantidades diferentes si sus gastos de vivienda son distintos.

Reglas especiales desde los 60 años

Los hogares con una persona de 60 años o más, o con una discapacidad que cumpla las condiciones, generalmente deben superar únicamente la revisión del ingreso neto, en lugar de ambas revisiones generales.

También pueden descontar gastos médicos elegibles que no cubra el seguro y superen $35 mensuales.

Por ejemplo, si una persona de 68 años paga $90 en medicamentos y $60 en otros gastos médicos admitidos, suma $150.

Al restar los primeros $35, podría descontar $115 de sus ingresos para el cálculo.

Estos hogares también pueden tener ventajas al calcular ciertos gastos de vivienda.

Qué hacer si cambia tu sueldo

Reúne comprobantes de ingresos, renta, servicios y gastos médicos, y pide una revisión a la oficina estatal de SNAP.

Cumple los plazos para reportar cambios que correspondan a tu hogar. Omitir información requerida puede generar pagos de más que después debas devolver.

Conserva copias de los documentos y de tus comunicaciones.

Puedes localizar la agencia correspondiente mediante el directorio estatal de SNAP.

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