Medicare 2027: un millón de afiliados deberá cambiar de plan médico y hay una fecha límite

Millones de estadounidenses que reciben Medicare deberán prestar especial atención a las cartas de sus aseguradoras durante las próximas semanas. Para 2027 habrá menos opciones de cobertura privada y aproximadamente un millón de afiliados a Medicare Advantage deberán buscar un nuevo plan porque el que tienen actualmente dejará de ofrecerse.

En 2027, Medicare tendrá menos planes disponibles y muchos afiliados deberán cambiar de cobertura. Conoce las fechas y qué hacer.

Medicare Advantage 2027: los cambios

El cambio llega pocos días antes de que comience el período de inscripción abierta, previsto entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre de 2026. Durante esas semanas, los beneficiarios podrán comparar coberturas, cambiar de aseguradora o regresar a Medicare Original, según sus necesidades.

Aunque los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anticipan que las primas promedio de Medicare Advantage disminuirán el próximo año, el panorama es más complicado para quienes descubran que su médico ya no pertenece a la red, que determinados medicamentos cuestan más o que su plan dejará de estar disponible.

Puedes ver: Medicare 2027: deducible de medicamentos aumentará $85 y otros cambios importantes

Por qué están desapareciendo algunos planes Medicare Advantage

Las grandes aseguradoras están ajustando su oferta para 2027. Compañías como UnitedHealthcare, Humana y Aetna han reducido determinados productos o mercados, en un contexto de aumento de costos médicos y cambios en la rentabilidad de sus operaciones.

Un análisis publicado por MarketWatch este domingo 11 de octubre señala que el beneficiario promedio tendrá acceso a 35 planes Medicare Advantage, frente a 39 opciones en 2026.

La reducción no afecta a todas las regiones por igual. En algunos condados habrá menos aseguradoras entre las cuales elegir, mientras que otros mantendrán una oferta amplia.

CMS estima que más del 99% de los beneficiarios de Medicare tendrá acceso al menos a un plan Medicare Advantage en 2027 y que el 97% dispondrá de diez o más opciones. Por eso, la desaparición de una póliza no significa la pérdida automática de Medicare: significa que el afiliado deberá revisar sus alternativas de cobertura.

Qué debes hacer si tu plan de Medicare desaparece

Las aseguradoras deben comunicar a los beneficiarios los cambios que tendrán sus planes para el próximo año. Uno de los documentos fundamentales es el Annual Notice of Change (ANOC), que explica modificaciones en costos, beneficios y condiciones de cobertura.

Si recibiste una notificación de que tu plan dejará de ofrecerse en 2027, no conviene ignorarla.

Antes de contratar otra póliza, revisa:

Si tus médicos y hospitales habituales pertenecen a la nueva red.

Si los medicamentos que utilizas están incluidos y cuánto tendrás que pagar.

Cuáles serán los deducibles, copagos y límites de gastos.

Si perderás beneficios adicionales, como determinados servicios dentales, de visión o transporte.

Qué opciones tienes para cambiar a Medicare Original y si necesitas cobertura complementaria.

Las personas cuyos planes finalicen pueden tener derechos de inscripción especiales. En algunos casos, también existen períodos adicionales para elegir otra cobertura, por lo que es importante revisar la notificación recibida y las reglas aplicables al caso.

Qué pasa si no eliges otro plan antes de enero

Si un plan Medicare Advantage deja de ofrecerse y el beneficiario no selecciona otra alternativa, puede pasar automáticamente a Medicare Original cuando termine su cobertura actual. Esto no significa quedarse sin seguro médico, pero sí puede cambiar la forma de acceder a determinados servicios y medicamentos.

Por ejemplo, Medicare Original no incluye automáticamente un plan independiente de medicamentos recetados de la Parte D. Tampoco ofrece necesariamente los beneficios dentales o de visión que algunos planes Medicare Advantage incluyen.

Por eso, una persona que necesita medicamentos regularmente podría enfrentarse a gastos inesperados si no revisa su situación.

Medicare establece períodos especiales para quienes pierden sus planes. En caso de que la aseguradora no renueve el contrato para el año siguiente, el beneficiario puede elegir otra cobertura entre el 8 de diciembre y el último día de febrero.

Cuándo comienza la inscripción de Medicare para 2027

El calendario oficial establece tres fechas fundamentales:

15 de octubre de 2026: Comienza la inscripción abierta.

7 de diciembre de 2026: Termina el período regular para modificar la cobertura.

1 de enero de 2027: Entran en vigor los cambios realizados durante la inscripción.

Durante ese período, los beneficiarios pueden cambiar de plan Medicare Advantage, regresar a Medicare Original o modificar su cobertura de medicamentos.

Quienes mantengan un plan Medicare Advantage durante 2027 también podrán utilizar el período de inscripción de Medicare Advantage, del 1 de enero al 31 de marzo, para realizar determinados cambios.

Dónde comprobar si tu Medicare cambiará en 2027

El sitio oficial Medicare.gov permite comparar los planes disponibles según el código postal, las necesidades médicas y los medicamentos que utiliza cada persona.

También se puede recibir asistencia en español a través del teléfono 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).

Antes de cambiar de cobertura, los beneficiarios deberían verificar directamente con la aseguradora y sus proveedores que los médicos y tratamientos habituales seguirán disponibles durante 2027.