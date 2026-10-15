Nueva York ayuda a mayores de 65 años a pagar medicamentos con el programa EPIC

Las personas de 65 años o más que viven en Nueva York pueden recibir ayuda para pagar sus medicamentos mediante EPIC. Este programa estatal complementa la cobertura de Medicare y permite inscribirse en cualquier momento del año.

El Departamento de Salud administra EPIC, cuyo nombre en inglés significa Cobertura de Seguro Farmacéutico para Personas Mayores.

El programa ayuda a más de 325,000 adultos mayores que cumplen los requisitos de ingresos.

Quiénes pueden recibir la ayuda

Para acceder a los beneficios, debes estar inscrito en un plan de medicamentos de Medicare Parte D o reunir las condiciones para inscribirte.

Después, es necesario mantener esa cobertura para seguir recibiendo ayuda de EPIC.

El límite de ingresos anuales es de $75,000 para personas solteras y de $100,000 para matrimonios.

El ingreso también determina cuál de los dos planes de EPIC te corresponde y cuánto debes pagar.

Cómo ayuda a pagar los medicamentos

Medicare Parte D es la cobertura de medicamentos recetados.

EPIC funciona como un apoyo adicional, ayuda a cubrir gastos de medicamentos aprobados después de que hayas pagado el deducible de tu plan de Medicare, si lo tienes.

El deducible es la cantidad que debes pagar antes de que comience cierta cobertura.

Una vez cumplido ese requisito, EPIC puede reducir lo que desembolsas en la farmacia. También cubre determinados medicamentos aprobados que quedan fuera de la Parte D.

En 2026, los copagos de EPIC –la cantidad que paga el paciente por un medicamento cubierto– son de $3, $7, $15 o $20, según el costo del medicamento.

Los dos planes disponibles

EPIC tiene dos planes para ayudar a pagar medicamentos. Según tus ingresos, te corresponde uno que cobra una cuota anual o uno que comienza a ayudarte después de que hayas gastado cierta cantidad en medicamentos.

El plan con cuota anual, llamado Fee Plan, corresponde a personas solteras con ingresos de hasta $20,000 al año y matrimonios con ingresos conjuntos de hasta $26,000.

La cuota depende de los ingresos del año anterior y va de $8 a $300. Puede pagarse completa o en pagos trimestrales.

Quienes reciben la ayuda completa del programa federal Extra Help no pagan esta cuota.

El plan con deducible, llamado Deductible Plan, está dirigido a personas solteras que ganan entre $20,001 y $75,000, y matrimonios con ingresos de entre $26,001 y $100,000.

Este plan no cobra una cuota de inscripción. Sin embargo, primero debes acumular una cantidad determinada de gastos en medicamentos antes de recibir la cobertura adicional. Esa cantidad depende de tus ingresos. Los gastos pagados durante el deducible de Medicare Parte D no cuentan para completar el deducible de EPIC.

Apoyo para la mensualidad de Medicare

EPIC también ayuda a pagar la prima, es decir, la mensualidad del plan de medicamentos de Medicare Parte D.

Este apoyo corresponde a personas solteras con ingresos de hasta $23,000 y matrimonios con ingresos de hasta $29,000.

Quienes superan esas cantidades deben pagar su propia mensualidad, pero reciben una reducción del deducible de EPIC para ayudarles con ese gasto.

Cómo solicitarlo

Puedes completar la solicitud en línea o enviarla por correo postal o fax.

No necesitas adjuntar documentos, ya que EPIC verifica los datos con la Administración del Seguro Social y el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York.

La solicitud está disponible en el sitio oficial de EPIC. Para consultas, puedes escribir a nysdohepic@primetherapeutics.com.

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