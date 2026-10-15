Milwaukee barrió a los Dodgers y clasifica a la Serie Mundial 2026

Los Milwaukee Brewers sellaron un regreso histórico a la Serie Mundial al remontar una desventaja inicial de cuatro carreras y vencer este jueves 6-4 a Los Angeles Dodgers en Dodger Stadium.

Con este triunfo, el conjunto de Wisconsin completó una impecable barrida de 4-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN), cobrando venganza directa sobre los bicampeones defensores que los habían eliminado por la misma vía la temporada anterior.

El duelo arrancó cuesta arriba para los visitantes luego de que Shohei Ohtani conectara su primer cuadrangular de la postemporada con dos a bordo para colocar el tablero 4-0 a favor de Los Ángeles.

Sin embargo, la ofensiva de Milwaukee reaccionó de forma metódica hasta empatar el encuentro, abriendo el camino hacia el triunfo en la sexta entrada gracias a un jonrón solitario de Garrett Mitchell ante el relevista Tanner Scott.

En el noveno episodio, el noveno bate David Hamilton amarró el boleto a la Serie Mundial con un batazo de cuatro esquinas ante el cerrado boricua Edwin Díaz.

El bullpen de los Brewers contuvo a la toletería angelina durante los innings finales, certificando la segunda aparición de la franquicia en el Clásico de Otoño en toda su historia y la primera como representante de la Liga Nacional, tras aquella lejana edición de 1982 donde cayeron en siete juegos ante los St. Louis Cardinals

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