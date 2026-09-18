MLB: Dominicano José Ramírez hizo historia al llegar a 1,000 remolcadas con Guardians

El tercera base dominicano, José Ramírez fue la figura ofensiva en la remontada de los Cleveland Guardians 5-3 ante los Oakland Athletics y así mantenerse en la cima de la División Central de la Liga Americana.

José Ramírez fue nuevamente protagonista al conectar su jonrón número 12 de la temporada en el sexto episodio, batazo que amplió a 5-3 la ventaja de los Guardians.

El cuadrangular tuvo un significado especial, pues representó su carrera impulsada número 1,000 en las Grandes Ligas.

El antesalista dominicano, siete veces seleccionado al Juego de Estrellas, terminó la jornada de 5-2, con un jonrón, una anotada, dos carreras impulsadas y una base robada.

Ramírez llegó a 297 cuadrangulares

Con su cuadrangular alcanzó los 297 cuadrangulares de por vida para empatar con el legendario Rickey Henderson.

Además se puso a tres jonrones de entrar al círculo de los 300 jonrones donde lo espera Chuck Klein. Antes deberá superar a Mark Reynolds (298); Tim Salmon (299) y Francisco Lindor (299), antes de unirse a Klein (300).

El próximo dominicano en esa lista es Marcell Ozuna (304), actualmente con Pittsburgh.

Ramírez se convirtió así en apenas el segundo jugador en la historia de Cleveland en alcanzar las 1,000 remolcadas, uniéndose a Earl Averill, quien terminó su carrera con 1,084. Con sus mil empujadas empata con Darryl Strawberry en el puesto 308. Su siguiente meta, entre los dominicanos es George Bell (1002).

Guardians mantiene la cima

Cleveland mejoró a 79-75 y tiene marca de 18-9 desde el 20 de agosto. Los White Sox, que juegan también la noche de este viernes, se encuentran en segundo lugar a medio juego, antes de comenzar esta jornada.

El novato Travis Bazzana también conectó cuadrangular, mientras Joey Cantillo lanzó seis entradas en blanco para llevarse la victoria.

Cleveland, que perdía 3-0 después del jonrón de tres carreras de Zack Gelof en el primer episodio, igualó el marcador en el cuarto y tomó el control definitivamente con los jonrones de Bazzana y Ramírez.

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