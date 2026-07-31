Hombre abusó de un adulto y 5 niños durante años en Nueva York: teoría policial

Stephen Charles, hombre de 43 años, está siendo buscado como sospechoso de haber abusado sexualmente de 6 personas, la mayoría menores de edad, en El Bronx (NYC).

Al parecer Charles conoció a sus víctimas en un albergue para personas sin hogar y los presuntos abusos sucedieron en residencias privadas ubicadas en los barrios Baychester, Soundview y Morris Heights entre el 1 de enero de 2018 y el 5 de mayo de 2026, informó ayer la Policía de Nueva York.

Detectives del NYPD difundieron imágenes del sospechoso y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para localizarlo. Además de una víctima adulta, Stephen al parecer abusó sexualmente de varones de 10, 11, 13 y 16 años, así como de una niña de 13.

No se reveló de inmediato qué les hizo Stephen a sus víctimas ni cómo las atrajo a las propiedades privadas, acotó Daily News. Se presume que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Recientes casos de abuso sexual

A mediados de este mes Edixon Briceño Montilla, inmigrante de 28 años, fue arrestado en Brooklyn (NYC) como sospechoso de producir pornografía infantil y luego subir las imágenes a la dark web (red oscura). También en julio un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue arrestado bajo acusaciones de violación y conducta sexual indebida con un familiar menor de edad. Previamente Segundo Pucha Carchi, hombre de 56 años, fue declarado culpable de numerosos cargos por abusar sexualmente repetidamente de una niña y cometer delitos conexos en su intento de encubrir esos crímenes en el condado Westchester (NY).

El mes pasado Joseph Taylor McKeel, profesor de una escuela pública de Nueva York, se declaró culpable de cargos federales relacionados con pornografía infantil. En febrero Bond Ng, subdirector de una escuela pública en Queens (NYC), fue arrestado bajo cargos federales como sospechoso de tener un lucrativo negocio prostituyendo a una estrella porno en línea de California.

Igualmente ese mes dos ex guardias de prisiones fueron sentenciados en casos separados de pornografía infantil en Nueva York. En enero Alex Torres López fue acusado en Nueva Jersey de agresión sexual y múltiples cargos de poner en peligro el bienestar de un menor relacionados con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

En diciembre Logan Oliveira, joven de 23 años, se declaró culpable de cargos relacionados con material de abuso sexual infantil en Nueva Jersey. Además Mark Paulino, ex maestro de primaria que se disfrazaba de Santa Claus para fotografías y eventos locales, fue arrestado como sospechoso de poseer y difundir pornografía infantil en internet.

En agosto de 2025 Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana. También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

En julio del año pasado Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

En marzo de 2025 un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY). También en esa región en julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña.

En septiembre de 2024 David Burgos Collazo fue sentenciado en Brooklyn a 45 años de cárcel por atraer a varios menores para que le enviaran fotografías y vídeos explícitos haciéndose pasar por un agente de modelos. En enero de ese año un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat.

En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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