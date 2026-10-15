¿Quién es Miguel Bernardeau?: protagonista de la película española más comentada del año

Recientemente, se estrenó en cines seleccionados de Nueva York “La bola negra”, película española que apuesta por ser una de las producciones que protagonicen la temporada de premios que viene.

La película, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, dúo creativo conocido como “Los Javis”, no solo se está proyectando en cines de Estados Unidos, sino que sus protagonistas y directores están en Nueva York para participar en algunos eventos cinematográficos que le benefician en esta carrera para ser nominada.

Además de en sus directores, los ojos de los medios de comunicación están encima de su elenco, especialmente de Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente, quienes protagonizan la película.

¿Quién es Miguel Bernardeau?

En esta ficción, el actor español Miguel Bernardeau interpreta a Rafael Rodríguez Rapún, quien existió en la vida real.

Rodríguez Rapún fue un estudiante de ingeniería, futbolista juvenil y secretario del teatro universitario La Barraca. Además, es parte de la historia por haber sido quien inspiró a Federico García Lorca a escribir “Sonetos del amor oscuro”.

Antes de comenzar con esta promoción de “La bola negra”, Bernardeau se hizo popular entre el público hispano por haber sido parte del elenco de la exitosa serie de Netflix, “Élite”.

En esa producción, el actor madrileño interpretó a Guzmán, uno de los personajes más importantes de la historia.

Entre sus proyectos a resaltar también está la serie para Amazon Prime Video: “Zorro”.

La relación con Aitana

En 2018, Aitana quedó en segundo lugar en el programa televisivo español “Operación Triunfo” y, al mismo tiempo, Miguel Barnardeau estrenó la serie “Élite” a través de Netflix. En ese momento se conocieron.

La relación sentimental entre Aitana y Miguel Bernardeau se hizo oficial durante el verano del 2019, cuando publicaron fotos en redes sociales.

Tuvieron un noviazgo durante cuatro años. En diciembre de 2022, la pareja hizo oficial su ruptura, al mismo tiempo que estaban promocionando “La última”, una serie que protagonizaron para Disney+.

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