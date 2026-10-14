Creador de “Euphoria” cerró un acuerdo con Amazon MGM Studios

Esta semana, Amazon MGM Studios ha hecho oficial un acuerdo con el productor, director y guionista estadounidense Sam Levinson. El acuerdo incluye a su productora Tiny Goat Productions, la cual fundó junto con su esposa Ashley Levinson.

Este acuerdo se hace meses después de que Levinson estrenara la tercera y última temporada de “Euphoria”, la exitosa serie que estrenó en el 2018 y por la que es popularmente conocido. La serie protagonizada por Zendaya no es su único proyecto hasta la fecha, pues también tiene en su lista películas como “Assassination Nation” (2018) y “Malcolm & Marie” (2021), y la serie de HBO “The Idol” (2023), la cual protagonizó The Weeknd.

Previo a esta alianza con Amazon MGM Studios, Levinson tuvo una sólida relación con HBO, plataforma para la que creó “Euphoria” y “The Idol”. El nuevo trato también ocurre pocos días después de que se cerrara la fusión entre Paramount y Warner Bros., un acuerdo en donde se incluye el paso de HBO a formar parte de la Skydance de David Ellison.

Por ahora, solo se ha especificado que los Levinson y su productora desarrollarán y producirán proyectos televisivos para Prime Video y otras plataformas que funcionan bajo el paraguas de Amazon MGM Studios.

En un comunicado firmado por Peter Friedlander, director de televisión global de Amazon MGM Studios, se explica la elección de Levinson para este acuerdo: “Sam Levinson es una de las voces más audaces y originales de la televisión actual, con un compromiso inquebrantable con la narración auténtica que conecta con el público de todo el mundo”.

Por otro lado, el productor apuntó: “Ashley y yo les agradecemos su confianza y estamos ansiosos por ponernos manos a la obra y ofrecer nuestro trabajo al público de todo el mundo”.

Por ahora no se ha informado sobre algún proyecto que esté en desarrollo.

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