Rusia rechaza el nuevo plan de paz para Ucrania filtrado desde Estados Unidos

Las autoridades de Rusia manifestaron el cese de respaldo de su gobierno al proyecto de paz para Ucrania difundido por medios estadounidenses, argumentando que, aunque la iniciativa contempla detener las acciones armadas, carece de elementos para estructurar una resolución duradera del conflicto entre las partes.

Durante la cumbre de la Conferencia de Interacción de Medidas de Confianza en Asia (CICA), el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, detalló los cuestionamientos de la diplomacia rusa ante las versiones periodísticas del plan.

“Según las filtraciones en la prensa, hay cuatro puntos, el último de los cuales establece un alto el fuego inmediato a lo largo de la línea de contacto. No hay ideas, al menos en las filtraciones que yo he visto, sobre cómo avanzar realmente hacia una paz sostenible a largo plazo”, dijo Lavrov.

Detalles de la postura rusa tras el rechazo del plan

El funcionario afirmó que una tregua temporal terminaría siendo incumplida y confirmó que el Kremlin no ha recibido la propuesta mediante canales oficiales. Además, indicó que las iniciativas occidentales han experimentado un retroceso constante desde el encuentro entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump en Alaska en agosto de 2025, informó EFE.

“Esto significa que todo se decidirá por medio de nuestras fuerzas armadas, a pesar de nuestra plena disposición a entablar negociaciones normales, razonables y honestas”, agregó.

Estructura del plan debatido en EE.UU.

El borrador del plan, que fue abordado por representantes de Estados Unidos, Ucrania, Reino Unido, Francia y Alemania, contempla cuatro aspectos principales para el periodo posterior a los combates.

En primer lugar, establece un mecanismo de reconstrucción gestionado por el Banco Mundial y la firma BlackRock para reactivar la economía y atender a damnificados. También prevé garantías de seguridad occidentales para Kiev ante futuras agresiones, junto con pactos paralelos entre Moscú y los países europeos.

El tercer apartado contempla un acuerdo energético sobre oleoductos y gasoductos en el que Ucrania figuraría como país de tránsito, acompañado del levantamiento de sanciones. Por último, la cuarta medida fija el cese de hostilidades en el frente actual, lo que mantendría cerca del 20 % de la superficie ucraniana bajo administración rusa.

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