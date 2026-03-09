Trump y Putin hablaron por teléfono sobre Irán y Venezuela en su primera conversación de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, conversaron este lunes por teléfono y abordaron, en particular, los acontecimientos en Irán y Venezuela, así lo confirmó el Kremlin.

De acuerdo con Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, la conversación fue catalogada como “franca” y “constructiva”, informó EFE.

Entre los puntos clave del diálogo fue la situación en Venezuela, debido a la inestabilidad de los precios del crudo por el conflicto iraní por el aumento del valor del petróleo tras los ataques contra Teherán. Analizaron además el panorama venezolano bajo la premisa de estabilizar el mercado energético internacional, señaló el funcionario ruso.

Crisis en Irán y expectaticas de diálogos

Asimismo, Ushakov indicó que se hizo énfasis en la crisis iraní, con propuestas de consultas previas con el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, y otros representantes del golfo Pérsico.

“El presidente de Rusia planteó varias variantes encaminadas a un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní”, indicó el funcionario ruso.

Por su parte, el presidente estadounidense compartió su visión sobre el desarrollo de la operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel que se encuentra actualmente en curso en territorio iraní.

Respaldo de Rusia a Irán

Moscú ratificó su respaldo a la nueva dirigencia iraní tras el nombramiento de Mojtaba Jameneí como sucesor del fallecido ayatolá Alí Jameneí. Putin describió la muerte del anterior líder como un “asesinato” y reafirmó el compromiso de su nación con la República Islámica.

“Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que afronta. Confío en que continuará con honor la labor de su padre y que unirá al pueblo iraní durante estas duras pruebas”.

En cuanto a la guerra en Ucrania, la administración rusa reconoció los intentos de mediación del equipo de Trump, mientras reportaba el avance de sus tropas en el frente.

“Se presentó una descripción de la situación actual a lo largo de la línea de contacto, donde las tropas rusas avanzan de manera bastante exitosa”, apuntó Ushakov.

