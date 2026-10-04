SNAP en Nueva York aumenta en octubre: cuánto puede recibir una persona

Una persona que recibe SNAP en Nueva York puede obtener hasta $306 mensuales desde el 1 de octubre de 2026. El nuevo máximo supera en $8 los $298 anteriores, aunque el depósito de cada beneficiario depende de sus ingresos y las condiciones de su hogar.

El aumento no significa que todos cobrarán $306

La actualización corresponde al año fiscal federal 2027 y forma parte de los cambios anuales en los montos y criterios de SNAP, el programa que ayuda a los hogares de bajos ingresos a comprar alimentos.

Para un hogar de una sola persona, el beneficio máximo pasó de $298 a $306, un incremento aproximado de 2.7%.

Si alguien recibía el máximo anterior y sus circunstancias permiten seguir cobrando el máximo, tendrá $8 adicionales al mes.

Pero $306 es el límite para ese tamaño de hogar, no una cantidad garantizada para todos. El cálculo considera los ingresos que quedan después de aplicar las deducciones permitidas.

En general, SNAP resta del beneficio máximo una cantidad equivalente al 30% de esos ingresos netos mensuales.

Por ejemplo, si una persona elegible tiene ingresos netos calculados para SNAP de $300 al mes, el 30% equivale a $90. Al restarlos del máximo de $306, el resultado sería un beneficio mensual de $216. Es un ejemplo ilustrativo: la autoridad determina el monto de cada caso.

Algunos beneficiarios deberán hacer más horas de voluntariado

Si haces voluntariado como una actividad aprobada para mantener SNAP, el aumento de la ayuda podría significar que debas completar más horas al mes.

Por ejemplo, según la Administración de Recursos Humanos de Nueva York (HRA, por sus siglas en inglés), una persona que recibía el máximo de $298 debía hacer 17 horas mensuales de voluntariado.

Ahora que el máximo subió a $306, debe completar 18 horas: una hora más al mes.

Esto ocurre porque, para calcular las horas, la agencia divide la cantidad de ayuda entre $17.

Si el resultado incluye una fracción de hora, lo sube al siguiente número entero.

Esta regla corresponde a ciertas actividades de voluntariado. Si utilizas esta opción para cumplir los requisitos de SNAP, consulta con HRA cuántas horas debes completar según la ayuda que recibes.

Cómo consultar el pago y recibir orientación

HRA informó que no se enviarán avisos estatales específicos sobre esta actualización anual y pidió a las organizaciones comunitarias ayudar a comunicar los cambios.

Los beneficiarios de la ciudad de Nueva York pueden consultar información de su caso mediante ACCESS HRA.

Para preguntas particulares, también pueden llamar al 718-557-1399, de lunes a viernes, entre las 8 a.m. y las 5 p.m.

Quienes cumplen mediante voluntariado pueden revisar la guía de requisitos laborales de HRA, que ofrece una calculadora de horas, formularios en varios idiomas e instrucciones para reportar actividades.

El nuevo máximo de $306 está vigente desde octubre. La cantidad que finalmente recibe cada persona debe revisarse en su propio caso, especialmente si cambiaron sus ingresos o la composición de su hogar.

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