Trump asegura que le ha dicho a Sheinbaum que los cárteles controlan México

El presidente Donald Trump reiteró este jueves que los cárteles del narcotráfico controlan México y aseguró que ha transmitido esa opinión a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, quien se opone a que fuerzas estadounidenses realicen operaciones militares en territorio mexicano.

“Lamentablemente, los cárteles controlan México. Se lo digo a la presidenta de México. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa. Pero los cárteles controlan México”, afirmó Trump durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca.

El republicano defendió también la campaña militar estadounidense contra embarcaciones que, según su Gobierno, transportan drogas por vía marítima, y advirtió que todavía no ha iniciado un “ataque total por tierra”.

“Sabemos dónde están todos los malos. Los cárteles. Sabemos dónde viven y los estamos golpeando con fuerza”, sostuvo.

Además, afirmó que México debería actuar contra estas organizaciones, aunque consideró que las autoridades mexicanas no están en condiciones de hacerlo.

Justifica los ataques a embarcaciones

Trump también justificó los ataques contra las embarcaciones al vincularlas con el tráfico de fentanilo y aseguró que cada una causa miles de muertes. Incluso imitó el sonido de misiles impactando contra las lanchas y bromeó con que, debido a estos operativos, “ya nadie sale a pescar”, en medio de las críticas por la muerte de personas que, según denuncias, serían pescadores.

Las declaraciones se suman a la presión de Trump para que México permita operaciones militares estadounidenses contra los cárteles dentro de su territorio. Sheinbaum ha rechazado esa posibilidad al considerar que supondría una vulneración de la soberanía nacional.

El mandatario estadounidense mantiene este discurso desde hace meses. En septiembre, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, describió a México como “el epicentro” del narcotráfico.

Con información de EFE.

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