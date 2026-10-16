Amar’e Stoudemire, exjugador de New York Knicks se gradúa como policía en Miami para proteger escuelas

El exjugador estrella de los New York Knicks, Amar’e Stoudemire, decidió cambiar los tenis de alta competencia por las botas tácticas de seguridad pública.

El imponente ala-pivot de 2.08 metros de estatura completó satisfactoriamente su rigurosa etapa de preparación en la Academia de Aplicación de la Ley Básica, perteneciente al prestigioso Instituto de Justicia del Miami Dade College (MDC), en una emotiva ceremonia oficial realizada en las instalaciones de su North Campus.

El impacto del ala-pívot en su nuevo entorno de formación no se limitó únicamente a su disciplina física. Durante el protocolo formal de graduación de la generación de reclutas, Amar’e Stoudemire fue condecorado de manera especial con el premio Harry “Coach” Everett.

Esta distinción institucional reconoce sus valiosas aportaciones individuales, su liderazgo ético y una dedicación impecable para el éxito general del exigente programa a lo largo de meses de adiestramiento militarizado y teórico.

Amar’e Stoudemire, @Amareisreal, made his mark on the basketball court. A six-time NBA All-Star, 2003 Rookie of the Year and newly inducted Basketball Hall of Famer, he played for some of the league’s biggest teams, including our very own @MiamiHEAT.



Today, he’s celebrating a? pic.twitter.com/b4snce82bb — Miami Dade College (@MDCollege) October 15, 2026

Stoudemire cumple un sueño

Stoudemire, por su parte, aseguró que cumple un sueño de la infancia: “Es algo que quise hacer desde que era un crío. Recuerdo que cuando estaba en el colegio me preguntaron que quería ser de mayor en el día de las profesiones y mi primera respuesta fue agente de policía. Es cosa de familia. Mi tío era capitán, mi hermano fue agente, mi primo también capitán, mi hermana está ahora en la academia… es como una tradición familiar, en realidad”.

Su formación se completó en once meses de clases teóricas y entrenamiento ‘de nivel militar’ que resultó, asegura, mucho más exigente que su preparación cuando estaba en la NBA: “Sí, ha sido más duro porque ahora he tenido que correr mucho más. En la NBA se cubren distancias más cortas, pero aquí en la academia hay que recorrer otras mucho más largas”, dej aclaro una antigua estrella de la NBA que tuvo que convencer a su mujer de que ese era el mejor paso para su vida en este momento.

Y aclaró Stoudemire: “Al principio, ella estaba preocupada por los obvios peligros que tiene este trabajo. Pero si estás bien entrenado y entiendes bien los procedimientos y las rutinas, trabajarás de forma segura, y ese es el objetivo más importante”.

En los últimos años, curiosamente, tuvo sus particulares problemas con las autoridades. En 2022, fue detenido por, supuestamente, agredir a una de sus hijas. Pero un año después se retiraron los cargos.

Amare, que ganó más de $160 millones de dólares solo en contratos con franquicias de la NBA, explica así esta nueva etapa que se abre en su vida: “Se parece a mi etapa como jugador en que hay que tener disciplina, ser un buen profesional. Hay que saber comunicar. Todas esas cosas también son importantes cuando eres deportista. Ahora tengo que establecer relaciones con mi comunidad, conectar con los jóvenes de la forma correcta, antes de que se metan en problemas para servirles de guía. A muchos exjugadores les cuesta encontrar otra pasión a la que dedicarse después del baloncesto, pero yo estoy muy metido en esto. He pasado por 848 horas de formación, cumplido con los exámenes estatales, que era de 200 preguntas y había que terminarlo en tres horas. No puedes fallar más del 20%, es algo muy serio. Sé lo importante que es hacer este trabajo bien, me lo he tomado con la máxima humildad y no he pedido ningún favor por ser un exjugador famoso”.

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