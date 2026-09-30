Venden jersey que usó Michael Jordan en las Finales del 98 por cifra récord de más de $12 millones

Un jersey utilizado por Michael Jordan durante las Finales de la NBA de 1998 frente a Utah Jazz fue adjudicada este martes por la cifra récord de $12.26 millones de dólares mediante la plataforma de subastas Joopiter, propiedad del artista Pharrell Williams.

El monto eclipsa la marca previa de la liga norteamericana de baloncesto, fijada en $10.10 milllones de dólares por otra camiseta de la misma eliminatoria empleada por la leyenda de los Chicago Bulls.

Según Joopiter, la prenda corresponde al tercer partido de aquella serie, choque en el cual la figura de los Bulls lideró la anotación con 24 puntos para encarrilar la consecución del sexto anillo de la franquicia y el último de su trayectoria en los Bulls.

La casa de subastas resaltó el valor cultural de la pieza al pertenecer al ciclo definitivo documentado en The Last Dance, época que transformó la percepción comercial e impacto global del baloncesto profesional en la cultura popular.

El hito registrado por la camiseta de Jordan se suma a la constante escalada de cotización de activos históricos del baloncesto. Recientemente, un cromo firmado conjuntamente por Kobe Bryant y el propio Jordan fue rematado por Heritage Auctions en $12,90 millones de dólares, situándose como el segundo objeto de colección deportiva más valioso de todos los tiempos.

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