Billy Joel no sabe si podrá volver a presentarse en vivo

En mayo del año pasado, Billy Joel tuvo que cancelar sus shows en vivo al ser diagnosticado con hidrocefalia normotensiva. En ese momento prometió regresar a los escenarios pronto, pero ahora expresa no estar seguro de poder hacerlo.

Tras meses de tratamientos y exámenes médicos, el músico ha dado una entrevista a “The Hollywood Reporter” en la que expresa seguir en revisión a la espera de que se le diga que puede volver a dar conciertos.

En la misma conversación cuenta que sus médicos tampoco le han dado permiso para conducir. Además, explica. “Acabé teniendo más de cien motocicletas, y la verdad es que solo se puede conducir una a la vez. Ya tengo más de 70 años y me he dado cuenta de que no puedo conducir tanto como antes”. Esto lo llevó a subastar varias de ellas.

La edad se suma al diagnóstico, por lo que agrega: “Hace que conducir sea un poco complicado”.

Sobre los conciertos explica que “cada vez que das un concierto, es como si sufrieras una conmoción cerebral”. Y apunta: “El rock and roll ya me ha dejado sordo. Así que es la iluminación, el sonido, la tensión del espectáculo, el público, la energía de la actuación”.

Pese a que no poder presentarse es negativo para él, también es consciente de cómo le afecta: “Pasan muchas cosas cuando estás en el escenario. Y me dijeron: ‘Bueno, en realidad no deberías estar haciendo eso ahora mismo’. Así que tienen que hacerme más pruebas para ver si puedo volver a actuar, algo que me gustaría poder hacer”, le reveló a “The Hollywood Reporter”.

Antes de recibir el diagnóstico, Joel tenía varias fechas de conciertos programadas en ciudades de Estados Unidos y Reino Unido.

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