Billy Joel encontró comprador para su casa en Long Island

Tras tres años entrando y saliendo del mercado de bienes raíces, la propiedad de Billy Joel en Long Island, Nueva York, finalmente se ha vendido. El trato se cerró por $35.7 millones de dólares, una cifra muy inferior a lo que el músico esperaba recibir inicialmente.

La falta de interesados en su millonaria propiedad hizo que el músico decidiera poner a la venta el sitio por partes, una de esas partes se vendió en mayo del año pasado por $7 millones de dólares y ahora se ha cerrado la venta de la parte más grande, la que incluye la casa principal.

Originalmente, Joel esperaba recibir $49 millones de dólares por la totalidad de la propiedad y tiempo después incluso llegó a ofrecerla por $49.9 millones de dólares.

En los últimos años, Joel ha estado deshaciéndose de varias de sus propiedades; a finales del 2025 recibió $4.5 millones de dólares por un apartamento en Nueva York. Y pese a que ahora no es dueño de la residencia en Long Island, desde siempre dejó claro que seguía teniendo otras propiedades allí y que seguiría siendo una de sus residencias fijas.

La parte de la propiedad que se vendió recientemente incluye una casa principal de 20,000 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, 11 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

La construcción de esta casa data de los años 90, y según ‘Robb Report’ resaltan muchos de sus detalles originales como pisos de madera y mármol, techos de 30 pies, escalera con barandilla de hierro forjado y más.

Aunque los interiores de la propiedad son de ensueño con su estilo náutico, esta propiedad destaca por sus posibilidades de disfrute al aire libre. Además de las extensas áreas verdes, el nuevo dueño podrá disfrutar de terrazas, dos piscina, áreas de spa, cancha de tenis, muelle y mucho más.

También hay una casa para huéspedes adicional que podrá ser transformada según los intereses del nuevo dueño, de quieno aún no se ha compartido información.

