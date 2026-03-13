Hija de Billy Joel dice que su padre se recupera tras diagnóstico de hidrocefalia

Alexa Ray Joel, hija del cantante Billy Joel, aseguró que su padre se está recuperando “favorablemente” luego de que fue diagnosticado con hidrocefalia normotensiva en mayo de 2025.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la compositora aseguró que su padre está haciendo fisioterapia y ha implementado cambios en su estilo de vida para favorecer su recuperación.

“Está haciendo fisioterapia regularmente y le va muy bien. Ha perdido peso porque está siguiendo una dieta”, afirmó la artista en la entrevista.

Alexa Ray expresó lo orgullosa que se siente de su padre. “Estoy muy orgullosa de él. Es un verdadero luchador, muy resiliente y comprometido con estar saludable y ser proactivo. Siempre ha sido un luchador”, declaró.

Billy Joel se vio obligado a cancelar conciertos el año pasado tras recibir el diagnóstico de hidrocefalia, lo que afectó aspectos de su salud como el equilibrio y la audición. Meses antes del diagnóstico, ‘Piano Man’ sufrió una caída durante un concierto en el recinto Mohegan Sun, lo que encendió las alarmas.

Su hija aseguró en la entrevista que Billy Joel trató de minimizar la situación, pero al ver el video de la caída, Alexa Ray quedó muy preocupada por la salud de su padre. “Él le restó importancia. Sabe que tengo ansiedad y que soy una preocupada neurótica, así que me decía: ‘Todo está bien, solo fue un pequeño tropiezo’. Cuando vi el video, me puse a llorar”, dijo la artista de 40 años.

Aunque por el momento el artista se mantiene alejado de los escenarios mientras recupera su salud, su hija no descarta la posibilidad de que vuelva a presentarse en concierto en un futuro. “¡Una vez intérprete, siempre intérprete!.Le dije: ‘Si vas a volver a actuar, por favor, quédate sentado en el piano. ¡Nada de estar girando con el soporte del micrófono!’”, dijo Alexa.

En medio de su recuperación, Billy Joel sorprendió a sus fans al aparecer inesperadamente durante la celebración del 30.º aniversario del municipio de Wellington, al sur de Florida. El artista subió al escenario con apoyo de un bastón e interpretó dos canciones de su repertorio: “Big Shot” y “We Didn’t Start the Fire”.

El 12 de marzo, Billy Joel fue homenajeado en un concierto tributo en el histórico Carnegie Hall de Nueva York. Artistas como Rob Thomas, Wyclef Jean, Rufus Wainwright y Matt Nathanson interpretaron canciones del repertorio del legendario músico, e incluso contó con la participación de su hija Alexa. Joel asistió al evento en su honor, ya que su hija lo convenció de hacerlo.

El concierto fue también benéfico, ya que reunió más de $200,000 dólares, los cuales serán destinados a la educación musical de jóvenes de bajos recursos.

Sigue leyendo:

· Hija de Billy Joel manda emotivo mensaje al cantante tras diagnóstico de trastorno cerebral

· Billy Joel insiste en vender el resto de su mansión en Long Island

· Billy Joel intentó quitarse la vida tras tener una aventura con la esposa de su amigo