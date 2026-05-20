Billy Joel no ha aprobado su película autobiográfica

El equipo legal y los representantes de Billy Joel han compartido un comunicado con la prensa en el que expresan su desacuerdo con la película autobiográfica “Billy & Me”, la cual está siendo dirigida por John Ottman.

En el comunicado, Joel asegura que esta película se está produciendo sin su consentimiento y alega que no tienen los derechos de su música para ser usada en la película. Incluso dejan claro que este tema lleva años siendo discutido.

Según “The Hollywood Reporter”, el representante del músico de 77 años dijo en el comunicado: “Desde 2021, las partes involucradas han sido notificadas oficialmente de que no poseen los derechos de la vida de Billy Joel y no podrán obtener los derechos musicales necesarios para este proyecto. Billy Joel no ha autorizado ni apoyado este proyecto de ninguna manera, y cualquier intento de seguir adelante sin su consentimiento sería un error legal y profesional”.

Hace un tiempo se explicó que la idea de contar la historia de los inicios de la carrera de Joel llegó después de adquirir unos supuestos derechos a través de Irwin Mazur, exmánager del músico. El guion de la película estaría a cargo de Adam Ripp.

El mismo guionista dio su versión de este conflicto a “The Hollywood Reporter”: “‘Billy & Me’ no es una biografía tradicional de Billy Joel que abarque toda su vida, ni depende de su catálogo musical original”, explica.

Además habla sobre los temas que se quieren tratar: “La película transcurre durante los años formativos de Billy, antes de la fama, antes de la fortuna y antes de las canciones icónicas que lo convirtieron en ‘El Hombre del Piano’. Gran parte del período que se muestra se centra en los primeros años de Billy interpretando versiones con The Hassles y luchando por encontrar su identidad artística como joven músico”.

La dirección de esta película estará a cargo de una persona que ya está familiarizada con las películas biográficas musicales, pues John Ottman ha trabajado como editor de la recién estrenada “Michael” y también fue el editor de “Bohemian Rhapsody” (2018). Incluso, fue ganador de un Premio Oscar en la categoría Mejor Montaje por su trabajo en la película sobre Freddie Mercury.

Por ahora no se han dado detalles sobre el elenco que se encargará de llevar a cabo esta historia, y tampoco se ha informado sobre cuándo planean estrenar.

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