El príncipe Harry y Meghan Markle regresan juntos a Nottingham y evocan su pasado real

Meghan Markle y el príncipe Harry volvieron a mostrarse como el equipo que conquistó las miradas del público británico antes de abandonar sus funciones en la casa real.

Su visita conjunta a Nottingham estuvo marcada por los abrazos, las fotografías con ciudadanos y una cercanía que recordó sus primeros años como pareja oficial de la monarquía, aunque esta vez actuaron de manera privada, seis años después de su salida de la institución.

En 2017, Nottingham fue el escenario del primer compromiso oficial de Meghan junto a Harry tras anunciar su compromiso matrimonial. Nueve años después, ambos regresaron a ese mismo lugar con una imagen que conserva muchos de los elementos de aquella etapa, pero con una historia personal y pública muy distinta.

La jornada también supuso el regreso de Meghan a los actos públicos en Reino Unido, donde no aparecía desde el funeral de Isabel II en 2022. Su último compromiso oficial como integrante de la familia real había sido en marzo de 2020, durante las celebraciones del Día de la Commonwealth.

Vestuario que recordó sus años en palacio

El atuendo de Meghan ahondó en las similitudes con su etapa como duquesa en activo. La estadounidense eligió un vestido midi en tono granate y un abrigo a juego, una combinación que evocó los colores sobrios que solía llevar por las exigencias del protocolo real.

El recorrido también tuvo escenas familiares para quienes siguieron sus primeros compromisos. Los Sussex se detuvieron a saludar a quienes los esperaban, aceptaron regalos y posaron para fotografías. Entre los obsequios había una bolsa con ilustraciones de princesas de Disney, posiblemente destinada a sus hijos, Archie y Lilibet.

Harry mantuvo la actitud cercana que lo caracterizaba en este tipo de encuentros. Tomó de la mano a su esposa y permaneció junto a ella mientras ambos saludaban al público. Sin embargo, su biografía “En la sombra” dejó ver otra dimensión de esos momentos. El príncipe confesó que la atención de las cámaras le provocaba ansiedad, por lo que el contacto con Meghan también podía servirle de apoyo.

Ella, por su parte, recibió flores y muestras de afecto con evidente emoción. “Es genial estar de vuelta”, expresó ante la multitud. Más tarde, al encontrarse con una mujer de 90 años que le enseñó una fotografía de su visita de 2017, respondió: “¡Qué buenos recuerdos”.

La nostalgia contrasta con las dificultades que Meghan relató sobre su vida en la institución. El escrutinio mediático, la falta de apoyo que aseguró haber experimentado y las tensiones familiares afectaron su salud mental. La duquesa llegó a revelar que había pensado en quitarse la vida antes de que la pareja decidiera apartarse de sus obligaciones reales y establecerse en California.

Compromiso social más allá de la corona

La agenda en Nottingham también puso el foco en las causas que los Sussex han mantenido desde su salida de la monarquía. Su primera parada fue un estudio de radio comunitaria que Harry había visitado en 2025, dedicado a ofrecer alternativas a adolescentes que crecen en entornos violentos o desfavorecidos.

Después acudieron a Himmah Hub, una cocina solidaria creada tras el incendio de la torre Grenfell, ocurrido en junio de 2017. Meghan ha conservado su vínculo con las impulsoras del proyecto y el reencuentro estuvo marcado por abrazos y muestras de cariño. La pareja, incluso, volvió a ponerse el delantal para colaborar en la cocina, una escena que recordó las visitas anteriores de la duquesa.

La última parada fue Epic Partners, organización que promueve el deporte entre menores de 18 años. Allí, Harry y Meghan participaron en juegos y actividades con niños y jóvenes, demostrando una soltura que también caracterizó sus anteriores compromisos.

Sigue leyendo:

El príncipe Harry es abucheado durante un encuentro de rugby en Inglaterra

William y Harry: una reconciliación cada vez más lejana

Harry y Meghan: los motivos por los que hay rumores de separación