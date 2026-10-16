Juego 4 de la Serie de Campeonato entre Rays y Guardians fue aplazado por lluvia

La madre naturaleza no quiso que se diera el playball para el comienzo del cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. La fuerte lluvia que apareció en Cleveland perjudicó y el compromiso programado para este viernes entre Guardians y Tampa Bay Rays se aplazó y la actividad se recorrerá un día.

Las autoridades de la Major League Baseball (MLB), gente de las dos organizaciones y por supuesto los miles de aficionados que ya estaban presentes en el Progressive Field aguardaron más de una hora con la ilusión de que la lluvia pudiera detenerse, pero de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos se determinó que el aguacero se mantendría por lo que el juego de pelota no sería posible.

En un comunicado, la MLB señaló que “el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de Cleveland Guardians contra Tampa Bay Rays se ha desplazado debido al mal tiempo”.

Due to inclement conditions, ALCS Game 4 between the Rays and Guardians has been postponed to Saturday at 8 pm ET. Game 5 will shift to Sunday at 5 pm ET. pic.twitter.com/mnXH8D7Yx7 — MLB (@MLB) October 17, 2026

Se informó que los aficionados que tenían su acceso para el choque de este viernes ahora podrán ingresar con ese mismo ticket al Juego 5 programado para el domingo 18 de octubre en punto de las 15:00 horas, tiempo de México, mientras que el Juego 4 ahora se desarrollará este sábado 17 de octubre a las 18:00 horas.

Se aclaró que aquellos seguidores que en principio tenían boletos para el Juego 5 del sábado no tendrán que realizar alguna modificación y podrán ingresar al inmueble el mismo día, aunque ahora será para el Juego 4 en el orden de la batalla por la conquista del joven circuito.

Suspensión histórica entre Guardians y Rays

La lluvia a lo largo de la historia había provocado que los partidos de postemporada en el Progressive Field sufrieran cambios de horario o algún retraso respecto a su hora original, pero los partidos terminaban por celebrarse el mismo día, sin embargo, en esta ocasión las inclemencias del tiempo provocaron la suspensión y cambio de día por primera vez en Cleveland.

La aparición del agua es una constante en el noroeste de Ohio y muestra de esto es que a lo largo de la temporada regular 2026, Guardians sufrió tres suspensiones de sus partidos para disputarse otros días contra Cubs, Tigers y Pirates.

Cleveland anunció en la lomita a Shawn Armstrong, mientras que Tampa Bay iniciaría con Nick Martínez. Ambos lanzadores al parecer se mantendrán para actuar este sábado en el Juego 4 para no cambiar los planes que estaban previstos para el viernes. Sin embargo, la urgencia de ganar en Rayas podría obligar que Rasmussen suba al montículo tras su descanso normal. Habrá que esperar.

Para los extintos Indios el retraso tampoco es del todo malo ya que su Bullpen tiene más desgaste en comparación a Tampa Bay.

Ambas novenas ahora se verán obligadas a no tener descanso en caso de que la serie se extienda y regrese al Tropicana Field, donde están programados los partidos 6 y 7 para disputarse lunes y martes, de manera respectiva. Todo esto beneficia a Milwaukee Brewers que verá a su rival de la Serie Mundial con mayor desgaste.

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