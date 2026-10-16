Katie Zacharia admitió que no estaba preparada para su primer encuentro con la prensa de la Casa Blanca

La nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, defendió el jueves su trayectoria en el ámbito legal y explicó las razones por las que decidió hacer breve su primer encuentro con la prensa, en medio de las críticas recibidas durante su primera semana como principal portavoz del presidente Donald Trump.

Las declaraciones fueron ofrecidas antes de que Trump le sugiriera que dejara el cargo, en medio de los cuestionamientos sobre su desempeño.

Zacharia reconoció que no tuvo suficiente tiempo para prepararse para la primera sesión informativa que ofreció el martes ante los periodistas de la Casa Blanca. Explicó que su intención desde el principio era mantenerla corta porque Trump respondería preguntas de los reporteros más tarde esa misma mañana.

“Mi objetivo era absolutamente mantenerla corta, considerando que él es su propio mejor portavoz”, afirmó Zacharia al medio conservador Human Events. Añadió que quería darle espacio al presidente para interactuar con los periodistas cuando se dirigiera al Marine One.

La portavoz explicó que recibió los primeros materiales para la sesión informativa el lunes por la noche y que estos quedaron terminados a las 8:00 de la mañana del martes, menos de dos horas antes de que compareciera ante el cuerpo de prensa.

Dijo que había estado despierta desde las 3:00 de la madrugada preparándose. “Nunca tuve una sesión informativa completa antes y salí y realicé la sesión informativa”, señaló.

Más tarde, durante una entrevista con el comentarista de Fox News Sean Hannity, Zacharia admitió que probablemente debió apartarse de las preguntas de los periodistas en lugar de responderlas sin haber tenido tiempo suficiente para prepararse.

“Probablemente debí haberme hecho a un lado”, dijo.

Explicó que otra opción habría sido limitarse a presentarse y expresar su intención de establecer una relación con los periodistas de la Casa Blanca.

Zacharia defendió que se presentara como abogada

Zacharia también respondió a las críticas por haberse presentado como “abogada”, pese a no haber aprobado el examen para ejercer la profesión en California. Explicó que estaba preparándose para presentar el examen cuando se casó y se disponía a mudarse a China para reunirse con su esposo, quien trabajaba en el sector de capital privado en Beijing.

Afirmó que en ese momento estaba concentrada en su matrimonio y en la mudanza, por lo que no aprobó el examen. La portavoz calificó el resultado como “algo inconsecuente”, debido a que no necesitaría estar habilitada como abogada mientras viviera en China.

Zacharia aseguró además que consultó con varios expertos en materia legal antes de utilizar el título de abogada para realizar análisis jurídicos. Dijo que fue cuidadosa al respecto y sostuvo que nunca se presentó como una persona habilitada para ejercer la abogacía.

En su nuevo cargo en la Casa Blanca, afirmó que no ofrecerá opiniones sobre asuntos legales.

Así consiguió el puesto

Zacharia también relató cómo llegó a ocupar el cargo de portavoz de la Casa Blanca, que quedó vacante después de que Karoline Leavitt anunciara su salida de la administración para dedicar más tiempo a su familia.

Antes de llegar al puesto, se desempeñaba como asesora de comunicaciones de la empresa que opera Truth Social, la red social de Trump. Contó que seguía de cerca las publicaciones del presidente para identificar los asuntos que concentraban su atención y posteriormente hablaba de ellos en televisión.

Su estrategia, explicó, consistía en ganar visibilidad ante Trump sin pedir directamente el puesto.

“Mi filosofía es que aparezco lo suficiente en televisión como para que, si él me ve y le gusto, me reclute para el puesto”, afirmó. “No creo que hacer lobby por ese trabajo hubiera tenido éxito. Quería trabajar para conseguirlo. Quería hacer una audición para el puesto”, agregó.

El 7 de octubre, mientras se preparaba para llevar a uno de sus hijos a recoger calabazas, recibió una llamada de Trump sobre la posibilidad de ocupar el cargo. Al día siguiente viajó desde California a Washington. Se reunió con Trump el viernes y aceptó formalmente el puesto ese mismo día.

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