Trump sugiere a su portavoz Katie Zacharia que renuncie a su cargo tras una semana de críticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de que su nueva secretaria de prensa, Katie Zacharia, abandone el puesto apenas una semana después de su nombramiento, tras las críticas que recibió por su primera comparecencia ante los medios y las dudas sobre sus credenciales profesionales.

“Le dije: ‘Si yo fuera tú, me lo replantearía'”, declaró Trump este viernes ante los periodistas en los jardines de la Casa Blanca, antes de partir hacia un mitin en Georgia. El mandatario afirmó que hablaría con Zacharia y aclaró que dejaría que ella tomara la decisión.

“Katie, ¿necesitas esto? No creo que lo necesites”, relató Trump sobre la conversación con su portavoz, al referirse a las críticas que ha recibido de los medios de comunicación, reseñó la agencia de noticias The Associated Press. También dijo que quería que tuviera una buena vida y que no estuviera sometida a lo que describió como un trato brutal por parte de la prensa.

Un funcionario confirmó a EFE que Zacharia está en proceso de dejar el cargo de secretaria de prensa, aunque no precisó si había presentado su renuncia o si había sido cesada. Trump, por su parte, indicó que la decisión definitiva quedaría pendiente de una conversación posterior con ella.

Zacharia asumió oficialmente sus funciones el lunes 12 de octubre, después de que Trump anunciara su nombramiento el viernes 9, en sustitución de Karoline Leavitt, quien dejó el puesto en agosto para centrarse en su familia.

Su primera comparecencia ante la prensa, el martes 13 de octubre, duró apenas 14 minutos. Durante la sesión, leyó buena parte de sus declaraciones, elogió al presidente y respondió únicamente tres preguntas, todas formuladas por periodistas de medios conservadores o afines a Trump.

La portavoz también tuvo dificultades para responder a algunos asuntos, entre ellos una pregunta sobre el intercambio de información de inteligencia con Ucrania. Su actuación generó críticas por la brevedad de la comparecencia y por la escasa cantidad de preguntas que atendió.

Zacharia defendió posteriormente su desempeño y explicó que había querido mantener una sesión informativa breve para que Trump dispusiera de tiempo suficiente para responder a los periodistas esa misma mañana. También señaló que el personal de la Casa Blanca no la había preparado exhaustivamente antes de su debut.

Dudas sobre sus credenciales profesionales

Las críticas a su primera comparecencia coincidieron con cuestionamientos sobre su trayectoria profesional. Trump la presentó como abogada al anunciar su nombramiento, pero Zacharia reconoció esta semana que no aprobó el examen de acceso al colegio de abogados de California, que presentó en 2011 después de graduarse en Derecho por la Universidad Pepperdine.

Antes de incorporarse a la Casa Blanca, trabajaba en el departamento de comunicaciones de Trump Media, la empresa que gestiona Truth Social, la red social del presidente. También tuvo un breve paso por el Departamento de Seguridad Nacional durante la segunda administración de Trump.

Zacharia ha defendido el uso del término abogada para describir su formación y su trabajo en análisis jurídico en medios conservadores. Asimismo, afirmó que había trabajado como abogada en China.

Este viernes, durante una entrevista con Fox News, sostuvo que su responsabilidad consiste en “representar al presidente ante la prensa”, no en ejercer como abogada de la Casa Blanca. También dijo que nadie le había preguntado si había aprobado el examen profesional antes de asumir el cargo.

Consultada sobre si contaba con la confianza del mandatario, respondió: “Espero poder ganarme la confianza de todos los que me rodean”.

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