Tormentas severas amenazan Nueva York y Nueva Jersey este viernes

Nueva York y Nueva Jersey se preparan para una tarde de condiciones meteorológicas adversas este viernes, 16 de octubre, debido al avance de un frente frío que podría desencadenar tormentas eléctricas severas, acompañadas de fuertes ráfagas de viento.

El Centro de Predicción de Tormentas (Storm Prediction Center) colocó al área triestatal en el nivel 2 de una escala de 5 para el riesgo de tiempo severo. Esta clasificación contempla la posibilidad de tormentas capaces de provocar daños, por lo que los residentes deben mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas durante la tarde y la noche.

El principal peligro serán las ráfagas de viento, que podrían alcanzar velocidades de entre 55 y 60 millas por hora (88 a 97 km/h). Con esa intensidad, los vientos pueden derribar ramas, dañar árboles y afectar las líneas eléctricas, además de complicar la circulación en calles y carreteras.

Aunque la amenaza no significa que todas las localidades experimenten condiciones severas, el pronóstico aconseja mantener la precaución, especialmente durante las horas previstas para el paso de las tormentas.

¿A qué hora podrían llegar las tormentas a Nueva York y Nueva Jersey?

El horario estimado de las tormentas variará según la ubicación. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las primeras áreas en enfrentar el riesgo serán sectores del noroeste de Nueva Jersey, antes de que las condiciones avancen hacia Nueva York y otras zonas del estado.

Estos son los periodos previstos para el viernes:

Noroeste de Nueva Jersey: entre las 4 y las 6 p.m.

entre las 4 y las 6 p.m. Nueva York y el corredor de la carretera I-95: entre las 5 y las 7 p.m.

entre las 5 y las 7 p.m. Sur de Nueva Jersey: entre las 6 y las 8 p.m.

Los horarios son estimaciones y podrían cambiar conforme evolucione el sistema meteorológico. Además, la llegada de las tormentas a una zona no garantiza que se produzcan daños, pues la intensidad puede variar de un lugar a otro.

Para quienes planean salir del trabajo, recoger a sus hijos o viajar durante la tarde, conviene revisar el pronóstico antes de emprender el recorrido. Las lluvias intensas y las ráfagas pueden reducir la visibilidad, dificultar el control del vehículo y convertir los desplazamientos habituales en trayectos más peligrosos.

Las autoridades meteorológicas recomiendan prestar atención a cualquier aviso o alerta que pueda emitirse durante el desarrollo del sistema. Una vigilancia meteorológica indica que existen condiciones favorables para un fenómeno peligroso, mientras que una advertencia señala que el evento es inminente, está ocurriendo o ha sido detectado por los meteorólogos.

¿Qué precauciones tomar ante los vientos fuertes?

Las ráfagas previstas podrían ocasionar problemas incluso en lugares donde las tormentas duren poco tiempo. Los árboles debilitados, las ramas cercanas a cables eléctricos y los objetos sueltos en patios o balcones representan algunos de los riesgos que conviene tener en cuenta.

Antes de que llegue el frente frío, los residentes pueden tomar medidas sencillas para reducir posibles daños:

Asegurar muebles de exterior, macetas y otros objetos que el viento pueda desplazar.

Evitar estacionar vehículos debajo de árboles con ramas grandes o cerca de estructuras inestables.

Conducir con precaución, aumentar la distancia de seguridad y reducir la velocidad si las condiciones empeoran.

Mantenerse alejados de cables eléctricos caídos y reportarlos a las autoridades correspondientes.

Consultar las alertas oficiales y buscar refugio en un edificio sólido si se aproxima una tormenta intensa.

Quienes dependan del transporte público o deban recorrer distancias largas también deberían considerar posibles retrasos y cambios en las condiciones del camino. Si se emite una advertencia de tormenta severa para la zona, lo más prudente es seguir las instrucciones de las autoridades y evitar desplazamientos innecesarios mientras persista el peligro.

El frente frío dará paso al aire más frío de la temporada

Las tormentas no serán el único cambio meteorológico importante de este viernes. Los pronosticadores anticipan que, una vez que el sistema avance mar adentro al final del día, una masa de aire mucho más fría llegará al área triestatal.

Según el pronóstico citado, se trataría del aire más frío de la temporada hasta ahora. El cambio marcará una transición entre las condiciones relativamente templadas previas y un ambiente más propio del otoño avanzado.

El descenso de las temperaturas podría sentirse después del paso de las lluvias y los vientos, por lo que será conveniente tener a mano ropa abrigadora para las actividades del fin de semana. La magnitud exacta del enfriamiento y las temperaturas que se registrarán en cada localidad dependerán de la evolución del sistema.

Por ahora, la prioridad inmediata es seguir la trayectoria del frente frío y tomar precauciones durante las horas de mayor riesgo. Los residentes de Nueva York y Nueva Jersey deben consultar las actualizaciones del NWS, especialmente si tienen previsto conducir o permanecer al aire libre este viernes.

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