Cinco fines de semana de interrupciones afectarán a los usuarios de las líneas J y M del metro

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) está obligando a los pasajeros de las líneas J y M a hacer un arduo viaje este otoño, eliminando su conexión directa con Manhattan por cinco fines de semana mientras los empleados de la agencia sustituyen el equipo de las vías cerca de Marcy Avenue.

De acuerdo con la MTA, los autobuses lanzadera sustituirán a los dos trenes entre Myrtle Avenue-Broadway en Brooklyn y Essex Street en Manhattan, y los trenes J solo circularán entre Jamaica Center y Myrtle Avenue-Broadway mientras los trabajadores reemplazan los desvíos de las vías.

“Los interruptores se reemplazaron por última vez en 1997 y son fundamentales para conectar Williamsburg, Bushwick, Bedford-Stuyvesant, East New York, Ozone Park y Jamaica en Brooklyn y Queens con el Bajo Manhattan”, señaló la agencia de transporte en su página web.

Los usuarios deben prepararse para los caóticos desplazamientos de este 17 al 18 de octubre, del 24 al 25 de octubre, del 7 al 9 de noviembre, del 13 al 16 de noviembre y del 20 al 23 de noviembre, informó New York Post.

Los trenes de la línea M continuarán funcionando en Queens y algunas zonas de Brooklyn, pero no entrarán en Manhattan por los cinco fines de semana mencionados.

Los trenes M restantes pasarán cada 20 minutos y se dividirán en dos secciones.

Hay un tren que conecta Metropolitan Avenue con Myrtle-Wyckoff, y los pasajeros que sigan hacia Myrtle Avenue-Broadway tendrán que hacer transbordo a otro tren de la línea M en Myrtle-Wyckoff.

En su página web, la MTA hizo un llamado a los pasajeros a usar otras líneas de metro, incluidas la línea L en Myrtle-Wyckoff y las líneas A, C o L en Broadway Junction, para llegar a Manhattan.

Algunos de los pasajeros que van desde Jamaica podrían tomar la línea E en su lugar.

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