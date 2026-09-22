MTA reemplazará los obsoletos altavoces del metro para evitar problemas de comunicación

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) está buscando modernizar los sistemas de información pública en el metro de Nueva York con una solución que va más allá de cambiar los altavoces antiguos que emiten anuncios que no se pueden entender.

La MTA pidió a los proveedores que presentaran propuestas para modernizar el conjunto de tecnologías de comunicacion del sistema de transporte publicos, desde los anuncios de audio y pantallas digitales hasta quioscos de información. La agencia destinó $800 millones de dólares en su plan de construcción actual para esta nueva tecnología.

Los documentos publicados en su página web dicen que la MTA busca un nuevo sistema de megafonía con mejor audio, inteligibilidad y relevancia. La solicitud contempla un sistema de altavoces y amplificadores “inteligentes” capaces de ajustar el volumen de acuerdo al nivel del ruido que haya en cada andén.

Asimismo, la agencia quiere que el sistema de megafonía cuente con inteligencia artificial que pueda transmitir los mensajes en diferentes idiomas, informó Gothamist.

Los documentos del plan muestran que 76 de las 472 estaciones del metro usan sistemas de audio que no se han actualizado hace 4 décadas. Estas estaciones no están conectadas con el centro de control ferroviario, el centro neurálgico del sistema de metro donde los operadores supervisan el servicio, por lo que no pueden recibir alertas y actualizaciones automáticas en tiempo real sobre retrasos o problemas.

Los anuncios en dichas estaciones provienen directamente de los trabajadores, quienes transmiten la información que escuchan de segunda mano de alguien en el centro de control ferroviario.

“Este juego del teléfono descompuesto genera información deficiente y tardía para nuestros clientes y, lo que es peor, estos anuncios no están conectados en absoluto con ninguno de los relojes de cuenta regresiva de la estación ni con la infraestructura de señalización visual, lo que puede resultar en información irrelevante o incluso contradictoria”, indica el documento.

La agencia quiere además nuevas pantallas con un sistema de “orientación dinámica” que incluya información sobre cambios en el servicio, cuántos pasajeros hay en cada vagón del tren, así como indicaciones directas a las personas en la plataforma.

Pese a la consternación generalizada que ha suscitado el uso de la inteligencia artificial en las últimas semanas, y la preocupación por los daños que puedan causar los bots de IA, la MTA ha buscado maneras de usarla para el aprendizaje automático en el sistema.

“Navegar por nuestro extenso sistema de transporte público puede ser un desafío incluso para el viajero más experimentado”, escribió Lisa Daglian, directora ejecutiva del Comité Asesor Permanente de Ciudadanos de la MTA, en un comunicado.

“Facilitar la comprensión de los anuncios, mejorar las pantallas, proporcionar información en tiempo real y actualizar las herramientas de accesibilidad ayudará a todos los pasajeros a encontrar la mejor manera de llegar a su destino, ya sea durante el servicio regular, interrupciones programadas o imprevistas, y todas estas son mejoras que hemos defendido desde hace tiempo.

La agencia de transporte solicita respuestas de posibles proveedores antes del 15 de octubre.

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