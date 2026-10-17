EE.UU. reactivó el destacamento de seguridad de Marines en su embajada en Caracas

Estados Unidos reactivó oficialmente el Destacamento de Seguridad del Cuerpo de Marines en su embajada en Caracas, durante una visita este viernes del comandante de esa fuerza militar, el general Eric M. Smith.

“Reactivamos oficialmente el Destacamento de Seguridad del Cuerpo de Marines en nuestra Embajada en Caracas, junto al general Eric M. Smith”, informó este sábado la legación diplomática estadounidense en una publicación en su cuenta de X.

La embajada destacó que el Departamento de Estado y el Cuerpo de Marines mantienen una alianza histórica para proteger las instalaciones diplomáticas estadounidenses en distintas partes del mundo.

La reactivación del destacamento se produce en medio del restablecimiento de los contactos entre Washington y Caracas, luego de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro el 3 de enero. Desde entonces, funcionarios y delegaciones de Estados Unidos han viajado a Venezuela para abordar asuntos de seguridad, energía y diplomacia.

Entre las visitas recientes figura la del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, quien se reunió con autoridades venezolanas en el marco de los contactos bilaterales.

Yesterday, I had the honor of attending @MSG_Duty’s reactivation ceremony at @usembassyve in Caracas. For generations, the @USMC and @StateDept have stood shoulder to shoulder?protecting our people, safeguarding our missions, and enabling American diplomacy around the world. pic.twitter.com/KTAcwwt20B — Commandant of the @USMC (@CMC_MarineCorps) October 17, 2026

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, también viajó a Venezuela en septiembre, por segunda vez, para participar en la firma de un nuevo contrato de la petrolera Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las principales áreas de producción de crudo del país. La visita ocurrió días después del anuncio de un acuerdo petrolero entre ambos gobiernos.

Wright había viajado por primera vez a Venezuela en febrero, cuando se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ambos expresaron su disposición a superar las diferencias entre los dos países, cuyas relaciones diplomáticas se rompieron en 2019 y fueron restablecidas en marzo de este año.

En junio, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, también visitó Venezuela para participar en reuniones con representantes del régimen de Rodríguez.

La reactivación del destacamento de Marines supone el restablecimiento oficial de una unidad de seguridad militar en la sede diplomática estadounidense en Caracas, en un contexto de reanudación de las relaciones entre ambos países.

Sigue leyendo:

• María Corina Machado asegura que Trump la excluyó de las negociaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez

• Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran ‘no culpables’ por conspiración para cometer torturas

• EE.UU. detuvo en Venezuela a socio de Alex Saab buscado por millonarios sobornos