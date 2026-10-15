Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran ‘no culpables’ por conspiración para cometer torturas

El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables este jueves en un tribunal federal de Manhattan, Nueva York, tras recibir nuevas acusaciones formuladas por la justicia de Estados Unidos. La pareja rechazó los señalamientos más recientes presentados la semana pasada dentro del proceso penal en su contra, ante el juez federal Alvin Hellerstein.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, las nuevas imputaciones implican a Maduro en la orden a funcionarios venezolanos para torturar a militares y dirigentes políticos opositores. La investigación señala que estas acciones tenían como fin extraer información y asegurar la permanencia en el gobierno.

El documento fiscal indica que en 2014 Maduro ordenó el secuestro e interrogatorio de efectivos militares sospechosos de disidencia. Al registrar resistencia de los detenidos, Maduro presuntamente instruyó a los encargados a “apretarlos con más fuerza”.

Por su parte, los fiscales sostienen que Flores respaldó el plan durante una reunión y descartó la opción de obtener datos mediante labores de infiltración. Ninguno de los dos enfrenta cargos por la ejecución directa de los hechos de tortura descritos.

Antecedentes procesales y situación actual

Ambos exlíderes chavistas habían rechazado anteriormente los cargos por presunta facilitación de tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense, declarándose no culpables.

Actualmente, continúan en custodia dentro del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, lugar al que fueron ingresados tras ser capturados en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero y trasladados posteriormente a Nueva York.

La fecha pautada para el inicio del juicio es el 1 de junio de 2027. En caso de recibir un veredicto de culpabilidad por la totalidad de los cargos interpuestos, los imputados afrontarían una condena mínima obligatoria de 50 años de cárcel.

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