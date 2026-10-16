María Corina Machado asegura que Trump la excluyó de las negociaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado denunció que Estados Unidos la dejó fuera de las negociaciones que mantienen esta semana en Caracas el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y un sector de la oposición.

En una entrevista publicada este jueves por The New York Times, afirmó que Washington no la incluyó en las conversaciones, pese a que su partido, Vente Venezuela, forma parte de la oposición venezolana.

El Departamento de Estado, no obstante, aseguró que Vente Venezuela fue invitado a participar en las negociaciones y afirmó que “María Corina tiene todo el derecho a entrar a su país cuando quiera”.

Machado permanece fuera de Venezuela desde hace meses, pero aseguró que regresará al país “antes de lo que se imaginan” para movilizar a sus seguidores ante futuras elecciones.

La dirigente opositora también cuestionó el papel del empresario Alejandro Betancourt, beneficiario de contratos energéticos y vinculado a un acuerdo con la administración de Donald Trump para controlar alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.

Machado calificó a Betancourt como “uno de los principales responsables del sufrimiento que padece nuestra gente” y afirmó que no lo consideraría un socio empresarial viable en un eventual gobierno suyo.

Pese a sus críticas, la opositora dijo que respetará los acuerdos petroleros que se hayan firmado si estos cumplen con la legislación venezolana.

“Quiero ser muy clara: si estos contratos que se están firmando cumplen con la ley venezolana, serán respetados”, afirmó.

Machado sostuvo además que Venezuela necesita “seguridad, estabilidad y legitimidad” para atraer nuevas inversiones.

Sobre el futuro de Delcy Rodríguez, cuyo régimen enfrenta acusaciones de violaciones de derechos humanos, la dirigente defendió que los responsables sean sometidos a la justicia. También planteó la creación de una comisión de la verdad independiente que permita recoger testimonios de las víctimas y establecer mecanismos de reparación.

“La gente exige justicia, y eso es absolutamente legítimo”, dijo.

La entrevista se publicó después de que Trump descartara a Machado como sucesora de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, y expresara su respaldo a Rodríguez.

Machado ganó las primarias opositoras de 2023 y posteriormente respaldó la candidatura de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024. En la entrevista, afirmó que continúa convencida de que Washington busca una transición democrática en Venezuela.

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