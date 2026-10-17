Karol G cantó con sus fans en un bar tras su concierto en Arlington

Karol G hizo de su paso por Arlington, Texas, una doble celebración que se extendió más allá del escenario del AT&T Stadium. Después de su concierto del jueves 15 de octubre, la cantante colombiana se reunió con sus seguidores en PBR Texas, un bar ubicado en el complejo Texas Live!, donde compartió la fiesta con su amigo DJ Daiky Gamboa y terminó cantando junto al público.

La reunión, anunciada como “Karol G Official After Party”, comenzó a las 10 p.m. y fue promocionada por el propio establecimiento a través de Instagram. Otros usuarios de redes sociales también difundieron videos de la noche, en los que se aprecia el ambiente festivo que acompañó a la artista después de su presentación en el estadio.

Más tarde, Karol G subió a la plataforma donde Daiky Gamboa estaba a cargo de la música y se animó a interpretar canciones que los asistentes corearon con ella. El encuentro permitió a sus seguidores verla en un ambiente más cercano, una vez concluido el espectáculo que reunió a sus fans en Arlington.

Un fan sorprendió con sus pasos de baile en el estadio

Un momento que llamó la atención durante el concierto fue protagonizado por un asistente de mayor edad que subió a la tarima y se robó las miradas con su manera de bailar. Aunque no se conocen más detalles sobre su identidad, pero sí que es un señor de Durango, México, su participación fue otro de los grandes momentos destacados de esa noche.

La escena puso el foco en el hombre que se animó a bailar frente al público en medio de la presentación de la colombiana, en un momento en el que sus bailarines también participan de la coreografía con especial simpatía.

Karol G cerró en Texas su recorrido por Norteamérica

La presentación en el AT&T Stadium marcó el cierre de la etapa norteamericana de “Viajando por el Mundo Tropitour”, una gira que comenzó en julio en Chicago y pasó por ciudades como Nueva York, Toronto, Las Vegas, Los Ángeles, San Antonio, Houston, Miami y Tampa.

El recorrido contempla más de 60 conciertos en cuatro continentes. Según el calendario anunciado, la etapa latinoamericana comenzará en noviembre de 2026, mientras que los conciertos europeos están previstos para 2027.

Durante los espectáculos, Karol G interpreta temas de su álbum “Tropicoqueta”, publicado en 2025, entre ellos “Si antes te hubiera conocido” y “Coleccionando heridas”. El repertorio también incluye éxitos como “Provenza” y “BbY Wow”.

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