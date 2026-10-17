Nueva York mantiene sus leyes santuario, pero el fallo no detiene a ICE: qué deben saber los inmigrantes

Un juez federal de Brooklyn desestimó la demanda presentada por la administración de Donald Trump contra las leyes santuario de la ciudad de Nueva York. El fallo mantiene vigentes las normas locales que restringen la colaboración de la policía, las cárceles y otras agencias municipales con las autoridades federales de inmigración.

La decisión es una derrota judicial para el gobierno federal, que buscaba obligar a la ciudad a compartir más información y a mantener bajo custodia a determinadas personas para entregarlas a ICE.

Pero el fallo no significa que ICE deje de operar en Nueva York ni que las personas inmigrantes tengan inmunidad frente a una detención federal. La decisión se refiere principalmente a los límites que tienen las agencias de la ciudad para colaborar con el gobierno federal.

Puedes ver: Nueva York enviará otros 5.2 millones de cheques de hasta $200: quiénes los reciben y cuándo

Qué resolvió el juez

El juez federal Ramón E. Reyes Jr., del Distrito Este de Nueva York, concluyó que el gobierno federal no tenía una base legal suficiente para obligar a la ciudad a modificar sus normas de cooperación con ICE.

La demanda había sido presentada en 2025 y cuestionaba varias disposiciones de las llamadas leyes santuario. El gobierno argumentaba que esas normas interferían con la autoridad federal para aplicar las leyes migratorias.

El juez rechazó ese planteo y sostuvo que Washington no puede forzar a los gobiernos estatales o municipales a utilizar sus propios funcionarios, recursos y agencias para ejecutar políticas federales de inmigración. También consideró que las leyes federales invocadas por el gobierno no anulaban las normas locales de Nueva York.

Qué protegen las leyes santuario de Nueva York

Las normas de Nueva York limitan la manera en que las agencias municipales pueden responder a las solicitudes de ICE.

En términos generales, la ciudad no puede mantener detenida a una persona únicamente porque ICE envíe un detainer, también conocido como solicitud de retención migratoria, salvo que se cumplan condiciones específicas.

La normativa local exige, entre otros requisitos, una orden judicial y determinadas circunstancias relacionadas con condenas por delitos violentos o graves. Las leyes también establecen límites sobre el uso de recursos municipales y sobre el intercambio de determinada información con las autoridades federales.

Esto significa que una solicitud administrativa de ICE no equivale automáticamente a una orden firmada por un juez.

Qué no cambia para ICE

El fallo no elimina la autoridad federal de ICE ni impide que sus agentes actúen en la ciudad. ICE puede continuar realizando investigaciones, operativos y detenciones cuando considera que tiene autoridad legal para hacerlo. Las leyes santuario tampoco impiden que una persona sea detenida por una orden federal válida, ni modifican por sí mismas un proceso de deportación iniciado por el gobierno.

La diferencia está en que la policía de Nueva York, las cárceles municipales y otras agencias de la ciudad no están obligadas a funcionar como agentes migratorios federales.

El propio ICE explica que un detainer es una solicitud para que una agencia local notifique a la autoridad migratoria o mantenga a una persona bajo custodia hasta por 48 horas adicionales. La agencia federal también reconoce que se trata de una solicitud dirigida a la institución local, no de una orden judicial automática.

Qué deben saber los inmigrantes en Nueva York

Las personas inmigrantes mantienen ciertos derechos constitucionales, independientemente de su estatus migratorio. Si agentes de ICE llegan a una vivienda, la persona puede pedir que muestren una orden judicial. Una orden administrativa de ICE no autoriza necesariamente el ingreso a un domicilio privado sin consentimiento.

También existe el derecho a:

Permanecer en silencio.

No responder preguntas sobre el estatus migratorio sin hablar antes con un abogado.

No firmar documentos que no comprende.

Pedir un intérprete.

Solicitar hablar con un abogado.

No consentir un registro.

Documentar el operativo de manera segura, sin interferir con los agentes.

Las autoridades de la ciudad recomiendan no abrir la puerta sin verificar si existe una orden judicial válida. Si los agentes ingresan por la fuerza, no hay que resistirse físicamente, pero sí se puede dejar claro que no se autoriza el registro.

Estas son orientaciones generales y no sustituyen el asesoramiento de un abogado de inmigración.

Qué pasa si una persona es detenida

Si un familiar o conocido es detenido, conviene actuar con rapidez y reunir información básica:

Nombre completo;

Fecha de nacimiento;

País de origen;

Número de extranjero, si lo tiene;

Lugar donde fue detenido;

Nombre de la agencia;

Número de identificación o de caso;

Información sobre cualquier proceso judicial pendiente.

La ciudad de Nueva York ofrece una línea gratuita de asistencia legal migratoria en el 800-354-0365. También se puede llamar al 311 y decir “Immigration Legal”. La Oficina del Alcalde para Asuntos Migratorios ofrece información y derivaciones confidenciales en el idioma preferido de la persona.

Es recomendable tener un plan familiar preparado, especialmente cuando hay niños, personas mayores o familiares con necesidades médicas. Ese plan puede incluir contactos de emergencia, documentos importantes y autorización para que otra persona cuide a los menores si uno de los padres es detenido.

¿La policía de Nueva York puede colaborar con ICE?

Las normas locales limitan esa cooperación, pero no la eliminan en todos los casos. La ciudad puede colaborar con autoridades federales en determinadas situaciones previstas por la ley, especialmente cuando existen condenas por delitos graves o violentos, una coincidencia con bases de datos de seguridad nacional u otras circunstancias específicas.

Por eso, no es correcto decir que Nueva York “impide todas las detenciones de ICE” o que una persona está completamente protegida por vivir en una ciudad santuario.

Lo que las leyes buscan impedir es que los recursos municipales se utilicen automáticamente para ejecutar órdenes o solicitudes federales de inmigración sin los requisitos establecidos por la normativa local.

Qué puede ocurrir después del fallo

El gobierno federal todavía puede apelar la decisión. Mientras no exista una orden superior que cambie la situación, las normas de Nueva York permanecen vigentes.

El fallo también puede influir en otros litigios contra ciudades santuario. La administración de Trump ha presentado demandas similares contra otras jurisdicciones que restringen la cooperación entre sus autoridades locales y ICE.

Por ahora, para los inmigrantes de Nueva York, la consecuencia práctica es que continúan vigentes los límites a la colaboración de las agencias municipales, pero los operativos federales siguen siendo posibles.

La protección más importante continúa siendo conocer los derechos, evitar firmar documentos sin asesoramiento y tener preparado el contacto de un abogado o de una organización legal confiable.

Sigue leyendo:

Exigen salida de la comisionada del NYPD si ICE sigue operando en Nueva York

“Audiencia del pueblo” en NY para denunciar serios abusos de ICE