Nueva York enviará otros 5.2 millones de cheques de hasta $200: quiénes los reciben y cuándo

Nueva York enviará otros 5.2 millones de cheques del programa POWER, un reembolso único para ayudar a los hogares con los gastos de energía. La gobernadora Kathy Hochul informó que 3 millones de residentes ya recibieron el pago y que, al finalizar la distribución, unos 8.2 millones habrán obtenido un cheque de hasta $200.

Los envíos comenzaron el 21 de septiembre y continuarán hasta diciembre. El monto no es igual para todos: depende de los ingresos y del estado civil tributario declarados en la última declaración estatal elegible. No hace falta presentar facturas de electricidad o calefacción ni inscribirse en el programa.

Quiénes califican para el cheque POWER

Para recibir el reembolso, la persona debe haber presentado a tiempo una declaración de impuestos sobre los ingresos de residentes de Nueva York, el formulario IT-201, correspondiente al año fiscal 2024.

También debe cumplir los límites de ingresos y no haber sido declarada como dependiente en la declaración de otra persona.

El estado considera presentada a tiempo la declaración enviada hasta el 15 de abril de 2025 o, si se aprobó una extensión, hasta el 15 de octubre de ese año. La elegibilidad se determina con los datos tributarios de 2024, aunque el cheque se envíe en 2026.

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Cuánto recibirá cada contribuyente

Soltero, cabeza de familia o casado que presenta por separado: hasta $150,000, recibirá $100.

Casados que presentan juntos o cónyuge sobreviviente calificado: hasta $150,000, recibirá $200.

Casados que presentan juntos o cónyuge sobreviviente calificado: más de $150,000 y hasta $300,000, recibirán $150.

Los contribuyentes con ingresos por encima de esos límites no califican para el pago.

Cuándo llegará el cheque

Los pagos se envían por correo a lo largo de varias semanas. El Departamento de Impuestos y Finanzas del estado no publicó un calendario por ciudad o código postal: una persona puede recibir el cheque antes o después que sus vecinos. La agencia tampoco puede informar una fecha específica de entrega o el estado de un envío individual.

Quienes quieran revisar los criterios y montos pueden consultar la página oficial del programa POWER. No se necesita solicitar el cheque ni proporcionar datos bancarios para recibirlo.

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