“Audiencia del pueblo” en NY para denunciar serios abusos de ICE

“ICE me detuvo y me trató como si no fuera ser humano”, “ICE me arrestó, me amenazó, me golpeó y me violó mis derechos”, “ICE deportó a un salvadoreño que tenía protección contra deportación”, “ICE arrestó a un ciudadano que tenía problemas mentales y por semanas nadie pudo encontrarlo”, “ICE arrestó a un joven a las afuera de un Key Food en Nueva York, no le dio cuidado médico y lo encontraron muerto en su celda”….

Estos son solo algunos de los apartes estremecedores que este jueves se escucharon en voz de más de una treintena de personas directamente afectadas por ICE y operaciones de autoridades federales durante los últimos 18 meses en diferentes rincones de Nueva York, durante una audiencia civil, que tuvo lugar en el sexto piso de la universidad John Jay College de CUNY.

La cita pública, parte de la iniciativa denominada “Audiencias del pueblo sobre el Control Migratorio”, que se convirtió en la séptima a nivel nacional, busca levantar la voz, señalar a los responsables de los atropellos y “crear un historial sobre el abuso, la violencia y la impunidad de ICE“, según denunció Nadia Marín Molina en su testimonio.

Otras seis diligencias similares se han realizado ya en Saint Paul (Minnesota), Chicago (Illinois), Los Ángeles (California), San Antonio y Dallas (Texas), y Charlotte (Carolina del Norte), donde casi 200 personas han compartido sus dolorosas experiencias.

Las dolorosas historias fueron escuchadas durante varias horas en la reunión, convocada por la organización Hispanic Federation, que contó además con la participación de la Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James y el Primer Vicealcalde de la administración Mamdani, Dean Fuleihan.

También propietarios de negocios, líderes comunitarios y expertos legales, quienes coincidieron en denunciar el daño “irreparable” que las labores de “la migra” han causado en la Gran Manzana y otras áreas de Nueva York, poniendo “patas arriba” la vida de miles de familias.

“Nos solidarizamos con los neoyorquinos inmigrantes valientes que han dado un paso al frente para compartir sus historias en esta audiencia, que muestra que sus historias sobre el racismo y la crueldad de la administración Trump sí importan y contribuyen al registro histórico”, aseguró Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU). “Esto permite que se escuchen las voces de los inmigrantes y ayuda a nuestro país a afrontar y algún día revertir la guerra de Trump contra los inmigrantes. Un régimen que no soporta que Nueva York esté moldeada por toda una vida de amor, ingenio y creatividad de los inmigrantes, ni que nosotros luchemos y resistamos”.

La dominicana Christina Ozual en la “Audiencia del pueblo” en NY para denunciar serios abusos de ICE Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

La “Audiencia del pueblo”, se da justo cuando datos gubernamentales revelan que durante los primeros 18 meses del regreso de Donald Trump a la Presidencia, bajo su política de aumentar las deportaciones, ICE arrestó a más 19,500 inmigrantes en todo el estado de Nueva York y casi 18,000 en Nueva Jersey, con una amplia mayoría sin historial criminal.

Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la Hispanic Federation, recalcó que a pesar de lo dolorosos que resultan los testimonios que se escucharon, además de documentar los abusos de ICE, sirven para mostrar que hay grupos que siguen trabajando “incansablemente” para proteger y luchar por los inmigrantes.

“Cada persona que testificó no solo compartió su propia historia, sino que también transmitió las esperanzas, los temores y las aspiraciones de sus comunidades. Escuchamos a madres que temen acompañar a sus hijos a la escuela, a cónyuges que extrañan a sus seres queridos, a trabajadores esenciales que sienten miedo al ir a sus empleos y a familias que lo han dado todo por este país, pero a quienes se hace sentir como extraños”, dijo Miranda. “Estas voces quedan aquí plasmadas para que podamos llevarlas con nosotros en nuestra lucha por defender la dignidad, la justicia y la protección que merece cada miembro de nuestra comunidad”.

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, mencionó con preocupación que los testimonios compartidos en la audiencia son pruebas reales de que el gobierno federal “está fuera de control” y reiteró que Nueva York usará las herramientas a su alcance para proteger a los inmigrantes de los abusos que se volvieron pan de cada día.

“Las políticas migratorias del gobierno federal han generado un enorme temor e incertidumbre en las comunidades de todo Nueva York. Y aunque quizá no podemos controlar todas las decisiones de Washington, podemos responsabilizarlos por sus acciones”, dijo la Fiscal. “Estamos preparados para seguir tomando acciones para defender a los inmigrantes, que son parte de lo que somos y tenemos la obligación de protegerlos.

Nadia Marin-Molina, codirectora ejecutiva de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, advirtió además que los testimonios de quienes levantan su voz en las audiencias del pueblo para denunciar los atropellos de ICE, “servirán para sentar las bases de una futura rendición de cuentas por los graves abusos contra los derechos humanos y civiles que ICE y el DHS cometen a diario” en toda la región de Nueva York.

Asimismo destacó que con las elecciones de mitad de término a la vuelta de la esquina, oír los testimonios sirven para que los votantes definan el futuro de los líderes políticos que apoyan a ICE en el Congreso.

“Audiencia del pueblo” en NY para denunciar serios abusos de ICE Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Nos permite exigir responsabilidades hoy mismo a aquellos funcionarios electos que no han dado un paso al frente para proteger a los trabajadores inmigrantes, a sus familias y a sus comunidades, y que no han impedido que las fuerzas del orden locales sean utilizadas como instrumentos para el trabajo sucio del ICE”, dijo la defensora de los inmigrante. “Exigimos que ICE se vaya ya: exigimos el fin de la discriminación racial y la violencia de ICE, así como el fin de la complicidad local que lo facilita”.

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la organización New York Immigration Coalition, recalcó que todos los neoyorquinos, incluidos los inmigrantes, merecen vivir seguros, por lo que no se debe permitir que ICE siga sembrando el terror en las comunidades y eludiendo responsabilidades.

“Es fundamental que se escuchen las voces de las personas afectadas por la brutalidad de ICE y de quienes han sido testigos de ella, especialmente cuando este terror ocurre en la sombra. Y la Audiencia del pueblo ofrece un foro para esclarecer hechos y, en última instancia, lograr justicia para los inmigrantes de Nueva York y de todo el país”, señaló el defensor. “Instamos al Congreso a asumir su responsabilidad y actuar en función de las conclusiones obtenidas para reparar algunos de los daños de los últimos dos años, poniendo freno a ICE y abolirlo”.

Rochelle Garza, presidenta de la Comisión de Derechos Civiles de los EE.UU., advirtió que las historias de abusos de ICE son las mismas en muchas ciudades de todo el país, donde actualmente 65,000 inmigrantes se encuentran en centros de detención, por lo que pidió que cese la perfilación racial.

“Nuestro país debe ver la aplicación de las leyes de inmigración tal como es: un menoscabo directo de nuestra democracia a costa del sufrimiento humano. Las Audiencias Populares sobre la Aplicación de las Leyes de Inmigración han revelado el alcance del daño causado por el ICE”, dijo la líder nacional. “Está claro que nuestras comunidades, incluidas las de Nueva York, no sanarán verdaderamente hasta que haya rendición de cuentas. Como agencia federal independiente y bipartidista, insto a la Comisión de Derechos Civiles de los EE. UU. a adoptar mi propuesta e investigar las implicaciones de la aplicación de las leyes de inmigración en materia de derechos civiles”.

Marty Castro, expresidente de la Comisión de Derechos Civiles de los EE.UU., quien estuvo escuchando los testimonios de los afectados por ICE destacó que la iniciativa busca proteger los derechos civiles de las comunidades en toda la nación.

“No se trata de republicanos o demócratas, sino de amenazas a nuestra república y a nuestra democracia. El ataque a los derechos de cualquier persona en los Estados Unidos es un ataque a los derechos de todos los estadounidenses”, dijo el experto. “Estas audiencias del pueblo han sacado a la luz una conducta brutal y sistemática por parte de nuestro gobierno federal, ante la cual debe haber rendición de cuentas”.

La dominicana, de origen haitiano, Christina Ozual, quien estuvo en la audiencia, mencionó que el miedo entre los inmigrantes de Nueva York es real, y tras agradecer las medidas que la administración Mamdani ha impulsado para proteger a los inmigrantes y no cooperar con ICE, dijo que compartir los testimonios sirve para que historias de abuso no queden engavetadas.

“Mucha gente ha sido detenido y toda la gente tiene que entender que esto que está pasando no es justo. Estamos aquí para decir que los abusos de ICE deben terminar ya contra nuestras comunidades. Es algo que está pasando en todas partes y la gente viene aquí para tener una vida justa no para ser atacados solo por ser latinos”, dijo la caribeña.

“Ahora, solo por hablar español, algunas veces nos rechazan por las políticas que promueven desde el gobierno federal y si uno está en la calle no sabe si lo van a parar, no más por ser latina. Eso no es justo”, concluyó.

“Audiencia del pueblo” en NY para denunciar serios abusos de ICE Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

A pesar de las quejas contra ICE, la agencia federal insiste en asegurar que no viola las leyes y que todos los extranjeros que estén en el país sin estatus migratorio definido, están sujetos a ser detenidos.

“Los oficiales y agentes del ICE patrullan las calles a diario, priorizando la seguridad pública mediante la localización, el arresto y la expulsión de nuestros vecindarios de extranjeros con antecedentes penales y de personas que infringen las leyes de inmigración”, advierte ICE, al tiempo que defiende su actuar.

“Al igual que cualquier otro agente del orden público, los oficiales y agentes de ICE pueden iniciar encuentros consensuados y hablar con las personas, retener brevemente a extranjeros cuando existe una sospecha razonable de que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos, y arrestar a individuos que consideren extranjeros indocumentados”, afirma ICE. “Todos los extranjeros que infringen las leyes de inmigración de los Estados Unidos están sujetos a arresto y detención, independientemente de sus antecedentes penales”.

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