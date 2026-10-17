Rays igualan la serie ante Guardians con batazo clave del mexicano Jonathan Aranda

La Serie de Campeonato de la Liga Americana se igualó a dos triunfos por bando, tras la victoria 7-3 de los Tampa Bay Rays sobre los Cleveland Guardians, con una actuación decisiva del mexicano Jonathan Aranda, quien conectó dos imparables, impulsó dos carreras y anotó en dos ocasiones.

Tampa Bay aprovechó sus oportunidades ofensivas en la segunda mitad del encuentro para igualar la eliminatoria 2-2 y mantener abierta la disputa por un boleto a la Serie Mundial.

El Progressive Field fue escenario de un enfrentamiento que comenzó favorable para Cleveland, pero terminó con una remontada de Tampa Bay. En un partido que tuvo que reprogramarse debido a las condiciones meteorológicas y que terminó marcado por la producción ofensiva de Jonathan Aranda.

Jonathan Aranda encabeza la remontada de Rays

Con el juego 1-0 en favor de Cleveland, la respuesta de Tampa Bay llegó en la tercera entrada, cuando Yandy Díaz conectó un doblete al jardín derecho con dos outs y Jonathan Aranda apareció con un sencillo productor al jardín central.

El batazo del mexicano permitió que Díaz anotara la carrera del empate 1-1 y terminó con una racha de 11 turnos oficiales sin imparable para el de Tijuana en la Serie de Campeonato.

El encuentro cambió en la sexta entrada, cuando Aranda y Chandler Simpson recibieron bases por bolas consecutivas ante Daniel Espino. Con dos corredores en circulación, Caminero conectó un doblete al jardín izquierdo que permitió al mexicano anotar la carrera del 2-1. Aunque Tampa Bay colocó corredores en posición de anotar sin outs, el relevo de Tim Herrin consiguió evitar mayores daños.

La séptima entrada fue determinante para Tampa Bay. Richie Palacios y Taylor Walls abrieron con sencillos y posteriormente ejecutaron un doble robo de bases. Jonathan Aranda volvió a responder con un imparable al jardín derecho que permitió que ambos corredores llegaran al plato, aunque una de las anotaciones se produjo gracias a un error defensivo de Chase DeLauter. El mexicano llegó a dos carreras impulsadas y colocó la pizarra 4-1. Poco después, Chandler Simpson conectó un elevado de sacrificio que llevó a Aranda a la registradora para ampliar la diferencia a 5-1.

Yandy Díaz sentencia el triunfo

Cleveland consiguió recortar distancias en la parte baja del séptimo episodio. Travis Bazzana conectó un cuadrangular solitario al jardín derecho para acercar a los Guardians 5-2. Posteriormente, Patrick Bailey y Ángel Martínez ligaron sencillos, preparando el escenario para que Brayan Rocchio impulsara otra carrera con un imparable al jardín izquierdo. La ofensiva local llegó a colocarse a dos anotaciones, pero Ian Seymour retiró a Steven Kwan para terminar la amenaza con el marcador 5-3.

Después de una octava entrada sin movimientos en la pizarra, Yandy Díaz sentenció el encuentro en el noveno episodio con un cuadrangular de dos carreras ante Matt Festa. Richie Palacios había abierto el ataque con un sencillo y avanzado a segunda gracias a un toque de sacrificio de Taylor Walls. El batazo del cubano puso cifras definitivas de 7-3 y devolvió a Tampa Bay una ventaja de cuatro anotaciones.

Los Rays completaron la victoria en la novena entrada con Jonathan Aranda también involucrado a la defensiva, al participar en una doble matanza que eliminó a Travis Bazzana y Patrick Bailey. Posteriormente, Ángel Martínez se ponchó para el último out.

Con el resultado, la Serie de Campeonato de la Liga Americana quedó empatada 2-2 y el quinto partido se disputará el domingo 18 de octubre en Cleveland, con ambas novenas buscando quedar a una victoria de la Serie Mundial.

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