3 recetas con requesón altas en proteínas para perder grasa abdominal sin pasar hambre

Más allá de dejar de comer los alimentos que hacen que la grasa abdominal crezca y no pierdas peso, la estrategia nutricional debe incluir comidas que proporcionen suficientes nutrientes para mantener la energía y los niveles de saciedad.

Las proteínas son ideales para cumplir este objetivo, ya que aportan calorías limpias que ayudan al fortalecimiento de la masa muscular.

El doctor Mike Diamond y Cassie Sharpley (jefa de cocina de Sculptor) compartieron sus mejores recetas altas en proteínas con un ingrediente estrella: el requesón.

Para estos expertos en pérdida de peso, el requesón o cottage cheese es una de las proteínas más infravaloradas, pese a su excelente relación proteína-calorías de 12 g de proteína por cada 100 g.

Entre sus beneficios destaca que, a diferencia de otras fuentes, utiliza caseína en lugar de suero (whey). Al ser de digestión lenta, libera aminoácidos de forma sostenida, lo que resulta ideal para la noche o para mantenerte saciado todo el día y mejorar la sensibilidad a la insulina.

Este ingrediente es ideal para quienes buscan perder grasa abdominal, los rollitos de la cintura y la grasa pectoral.

Tres recetas para perder peso comiendo alto en proteínas y delicioso

El trío de recetas funciona porque son opciones fáciles, repetibles y deliciosas. “Tienen una sólida base científica detrás, pero te harán sentir como si estuvieras comiendo un cheat meal (comida trampa) todos los días mientras pierdes grasa”, destaca Diamond.

1. Bagel Bomb de Requesón (Desayuno)

Esta preparación aporta 530 calorías | 44 g de proteína | 55 g de carbohidratos | 14 g de grasa.

Ingredientes: 100 g de requesón (cottage cheese), 2 cucharadas de cebollín (cebolla verde), 20 g de mozzarella rallada, 100 g de claras de huevo con 1 yema, jamón de pollo (puedes usar tocino de pavo como alternativa), pimienta, sal, aceite de oliva, condimentos al gusto y tu bagel favorito.

Preparación paso a paso:

Rocía un poco de aceite de oliva en la sartén precalentada. Licúa durante 30 segundos el requesón con los huevos. Agrega la mezcla en la sartén. Deja que se cocine un poco en la superficie antes de colocar los bagels encima para que se cocinen ambos lados de forma simultánea. Coloca los bagels en los extremos de la sartén y, con cuidado, da la vuelta (the flipening) para que el pan quede abajo y la masa de huevo y queso cubra los bordes como un sándwich. Añade pimienta y especias de barbacoa. Agrega la mozzarella y el jamón de pollo, dobla los bordes y tuesta por ambos lados. ¡Listo en 15 minutos!

2. Waffle proteico de canela y requesón

Esta plato aporta 528 calorías | 65 g de proteína | 51 g de carbohidratos | 7 g de grasa.

Ingredientes: 150 g de requesón, 150 g de claras de huevo, proteína en polvo sabor canela, 1 cucharadita de canela, polvo para hornear, 40 g de avena y 80 g de arándanos para decorar.

Preparación paso a paso:

Precalienta la wafflera y añade aceite de oliva. Coloca en la licuadora el requesón, la avena, la canela, el polvo para hornear y las claras de huevo. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte la mezcla en la wafflera y espera a que esté lista. Sirve con arándanos frescos por encima (o fresas, yogur griego o un sirope alto en proteína).

3. Tazón de “Cheesecake” de Oreo con requesón (Snack / Postre)

Este tazón aporta 328 calorías | 52 g de proteína | 25 g de carbohidratos | 8 g de grasa.

Ingredientes: 220 g de requesón, 1 medida (aprox. 40 g) de proteína en polvo, una pizca de sal, un puñado de bayas (berries) y una galleta Oreo triturada.

Preparación paso a paso:

Licúa el requesón, la proteína en polvo y la pizca de sal hasta obtener una textura de mousse. Vierte la mezcla en un tazón y llévala al refrigerador durante 20 minutos para que asiente. Decora con un puñado de bayas y una galleta Oreo triturada por encima.

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