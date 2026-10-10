¿Por qué no pierdes grasa abdominal? Los 4 peores alimentos según la ciencia

Desde el aumento de fibras, infusiones quema grasa y más, son algunas de las tendencias de la vida saludable para mantener un abdomen plano. Sin embargo, un experto propone eliminar cuatro tipos de alimentos de la dieta diaria: los ultraprocesados, los productos de panadería,el alcohol, y pide tener cuidado con los refrescos como estrategia para reducir la circunferencia abdominal.

El microbiólogo de los alimentos Manuel Manzano explica que muchas veces se presta mucha atención a comer un alimento que reduce la grasa abdominal según la tendencia, en vez de seguin un patron de alimentación saludable.

La propuesta de Manzano combina alimentos que ayudan a perder grasa con eliminar aquellos que lo impiden. Destaca que hay solo cuatro grupos, que nos impiden perder grasa abdominal.

¿Por qué acumulamos grasa en el abdomen?

Los jugos de fruta y las bebidas azucaradas elevan el índice glucémico y favorecen la acumulación de grasa visceral. Crédito: Shutterstock

Una de las causas del aumento de grasa abdominal es el consumo de alimentos ricos en azúcares, que el cuerpo almacena para usar cuando sea necesario.

No se trata solo de un tema de estética corporal, pues la grasa abdominal no es buena para nuestra salud; estar cargados con estas acumulaciones de grasa es perjudicial.

Se trata de un tipo de grasa que rodea a los órganos vitales como el hígado, páncreas, intestinos, riñones.

Al rodear los órganos vitales, este tipo de grasa afecta el funcionamiento normal de los órganos, sobrecarga el hígado con sustancias inflamatorias y ácidos grasos, dificulta el metabolismo, produce sustancias inflamatorias y contribuye a la resistencia a la insulina, destaca Apollo Hospitals.

4 alimentos que aumentan la grasa abdominal

1. Refrescos y jugos

Cuando se consumen bebidas azucaradas de manera frecuente, especialmente aquellas con jarabe de maíz de alta fructosa, el hígado puede verse sobrecargado. Crédito: Kmpzzz | Shutterstock

Manzano explica que los primeros alimentos que se deben retirar de la dieta son los refrescos y las bebidas azucaradas.Esto se debe a que tienen altos niveles de azúcar añadida; la mayoría contiene glucosa agregada artificialmente, y este exceso de glucosa es almacenado por el hígado.

En muchas personas, especialmente en las mujeres, esto va directo al área del abdomen. Además, de los jugos, que tienen un índice glucémico muy alto.

“El índice glucémico mide la capacidad de un alimento para hacer que los azúcares en su composición pasen más rápidamente a la sangre. Si comes, por ejemplo, jugo de manzana o de naranja recién exprimido, prácticamente al exprimirlo rompes la fibra y liberas toda la fructosa —que al final es glucosa— en el vaso”.

En términos sencillos: “Estamos consumiendo agua con azúcar saborizada. Esto conducirá a la acumulación de grasa en nuestros cuerpos”.

La recomendación es comer fruta, pero siempre como una pieza entera, ya que así tendrá un índice glucémico mucho menor.

2. Panadería industrial

El pan blanco, las donas, los bagels y otros panes hechos con harinas refinadas pueden causar picos en los niveles de azúcar en sangre. Crédito: Shutterstock

La panadería industrial, desde los croissants hasta el pan dulce y similares, es tentadora, pero perjudicial para la salud por estar elaborada con harina de trigo refinada, aceites vegetales y azúcares dañinos.

Manzano sugiere sacar este tipo de alimentos de la dieta diaria, cuanto antes. De hecho, un estudio comparativo del consumo de cereales integrales vs. refinados en adultos sanos, publicado por PubMed, revela que “un mayor consumo de cereales refinados se asocia con una mayor cantidad de grasa visceral”.

3. Alimentos ultraprocesados y fritos

Los alimentos ultraprocesados se destacan por un alto contenido en sal, grasas saturadas, azúcares y conservadores. Crédito: Shutterstock

Manzano define de forma práctica los alimentos ultraprocesados, como todos aquellos que vienen en cajitas y se calientan rápidamente.

Estos productos se elaboran con ingredientes como conservantes, grandes cantidades de almidones y azúcares añadidos para dar sabor y estabilidad.

Se trata de combinaciones con un índice glucémico alto, “lo que significa una gran capacidad para transferir el azúcar de sus ingredientes directamente a la sangre”.

Por otro lado, los alimentos fritos son comidas concentradas en grasa —especialmente grasas trans en muchos casos—, ya que estas “provocan procesos inflamatorios en nuestro cuerpo a nivel de varios órganos, lo que estimula la acumulación de grasa”.

El consumo de fritos aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero la inflamación interna continua es un motor directo para acumular grasa en estas áreas.

4. Bebidas alcohólicas

Sin duda, la evidencia científica recomienda evitar las bebidas alcohólicas. “Un gramo de alcohol nos aporta en promedio 7 calorías, además de que no tiene ningún valor nutricional: no te hace sentir lleno, no nutre ni ofrece ningún beneficio”.

El riesgo del consumo de azúcar a través del alcohol aumenta al tratarse de una bebida que se ingiere muy rápidamente; “antes de que te des cuenta, has ingerido una cantidad importante de energía y calorías que causan inflamación y favorecen la acumulación de grasa, especialmente en la zona abdominal”.

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