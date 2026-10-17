Servicio Meteorológico prevé un fin de semana helado y con fuertes ráfagas de viento en Nueva York

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) anunció que el clima de la ciudad de Nueva York está atravesando una crisis de identidad, ya que las temperaturas pasarán de cerca de los 80 °F el jueves a aproximadamente 50 °F el sábado.

El fuerte descenso en las temperaturas vendrá junto con tormentas potencialmente peligrosas, señalaron los meteorólogos. La Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad alerta a los neoyorquinos que tomen precauciones si salen de noche.

“Fuertes tormentas eléctricas podrían azotar la ciudad a medida que un frente frío cruza Nueva York. El pronóstico indica que los vientos se intensificarán alrededor de las 3 p. m., con el período de mayor riesgo de tormentas entre las 6 p. m. y las 9 p. m., y posibles ráfagas de 40 a 60 mph que podrían derribar ramas de árboles”, publicó la oficina de gestión de emergencias en X. “Según el pronóstico, la mayor probabilidad de tormentas severas se espera en las zonas occidentales de la ciudad”.

?????? Strong thunderstorms could move through the city as a cold front crosses NYC. The forecast shows winds picking up around 3 p.m., with the main storm window from 6 p.m. to 9 p.m. and possible gusts of 40 to 60 mph that could bring down tree branches. According to the? — NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) October 16, 2026

“Tendremos que estar atentos a la posibilidad de tormentas eléctricas severas el viernes por la tarde y noche”, explicó John Murray, meteorólogo del NWS. “La principal amenaza son los vientos dañinos”, informó Gothamist.

Este sábado el cielo se despejará un poco, con solo una ligera posibilidad de precipitaciones, pero el frente frío hará que las temperaturas bajen de forma considerable, llegando a alrededor de 55 °F.

En la noche de este sábado hará todavía más frío, cuando las temperaturas desciendan hasta los 30 °F, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Para el domingo, se estima que haya un clima soleado y fresco con temperaturas máximas a los 59 °F. La semana que viene se espera el tradicional ambiente otoñal con máximas entre los 61 y los 64 grados Fahrenheit.

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