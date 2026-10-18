Brandon Figueroa pierde título de la AMB en la báscula y se retira del combate con Kameda

La primera defensa del título de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a cargo del estadounidense Brandon Figueroa contra el japonés Tomoki Kameda fue cancelada oficialmente este sábado.

Figueroa perdió la corona mundial en la báscula tras exceder el límite permitido de la categoría por 1.4 libras durante la ceremonia de pesaje.

El pugilista de 27 años detuvo la báscula en 127.4 libras en su primer intento del viernes y declinó realizar un segundo ensayo para bajar el excedente, motivo por el cual el organismo rector lo despojó de forma inmediata del campeonato.

Aunque se pretendía mantener el choque fuera de título para la velada en The Chelsea at The Cosmopolitan, Figueroa optó por retirarse definitivamente del evento este sábado por la mañana.

El “Heartbreaker”, quien se había coronado campeón en febrero tras noquear a Nick Ball en el doceavo asalto en Liverpool, deja la corona de las 126 libras vacante. Tras la cancelación, la empresa promotora reestructuró la cartelera encabezada por el pleito de título superwélter CMB entre Sebastián Fundora y Ermal Hadribeaj, elevando el combate a 10 asaltos en peso supermediano entre el mexicano Armando Reséndiz y el francés Koen Maxoudier al puesto coestelar de la noche.

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