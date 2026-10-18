¿En qué estado se darán pagos de $1,200 este 22 de octubre?

Alaska distribuirá una nueva ronda de pagos del Dividendo del Fondo Permanente el jueves 22 de octubre. El monto de 2026 es de $1,200, pero esta entrega corresponde a las solicitudes que ya habían sido declaradas elegibles y seguían pendientes de pago en la fecha establecida por el estado.

Quiénes recibirán el dinero

El Departamento de Ingresos de Alaska señala que recibirán esta distribución las solicitudes de 2026 y de años anteriores que aparecían con el estado ‘Eligible-Not Paid’ el 12 de octubre de 2026.

Esa expresión significa ‘elegible, pero aún no pagado’: la solicitud reúne las condiciones para recibir el dividendo, aunque el dinero todavía no se ha entregado.

El monto anunciado para 2026 es de $1,200 e incluye $200 de ayuda para gastos de energía.

Esos $200 forman parte del total, no se suman como un pago adicional. La cantidad fue anunciada el 21 de septiembre.

El calendario también contempla solicitudes pendientes de años anteriores.

En esos casos, los $1,200 corresponden específicamente al dividendo de 2026, por lo que no debe confundirse esa cifra con el monto de otros años.

Cómo revisar tu solicitud

Para saber cómo va tu trámite, entra a myPFD, la herramienta oficial para consultar solicitudes del programa, conocido como PFD por sus siglas en inglés.

También debes comprobar que tu dirección postal esté actualizada. Si firmaste electrónicamente la solicitud, puedes modificarla dentro de myPFD.

Otra opción es completar el formulario de cambio de dirección y entregarlo a una de las oficinas del programa.

Para consultas, la División del Dividendo del Fondo Permanente tiene disponible el teléfono 907-465-2326.

Cuáles son las siguientes fechas

Después de octubre, el calendario establece otras dos distribuciones.

Las solicitudes de 2026 y años anteriores que aparezcan como elegibles y pendientes de pago el 11 de noviembre recibirán su distribución el 19 de noviembre.

La siguiente ronda será el 17 de diciembre para las solicitudes que tengan ese mismo estado el 9 de diciembre.

Son fechas de distribución para distintos grupos de solicitudes pendientes, no tres pagos adicionales para una misma persona.

Revisión de dividendos de años anteriores

Desde el 16 de septiembre de 2026, las personas cuya condena penal haya sido anulada o revocada, o cuyo caso haya sido desestimado, pueden solicitar una revisión de dividendos anteriores que ahora podrían corresponderles.

Para iniciar ese proceso deben obtener y completar el formulario correspondiente.

La división verificará cada situación y puede pedir información adicional. Presentar el documento no significa una aprobación inmediata.

Cuidado con los mensajes falsos

El estado también advierte sobre mensajes de texto fraudulentos que piden cambiar o actualizar contraseñas de myAlaska, el sistema de acceso a distintos servicios estatales.

myAlaska no envía mensajes de texto ni correos electrónicos solicitando cambios de contraseña.

La recomendación oficial es no responder a esas comunicaciones.

Sigue leyendo:

– Medicare abre hoy el periodo para cambiar de plan: qué revisar para ahorrar en 2027

– Nueva York ayuda a mayores de 65 años a pagar medicamentos con el programa EPIC

– Medicare 2027: un millón de afiliados deberá cambiar de plan médico y hay una fecha límite