Este estado da hasta $1,000 a quienes pagaron renta o impuestos de su vivienda

Pensilvania mantiene abiertas las solicitudes para recuperar parte del dinero pagado en renta o impuestos sobre la vivienda durante 2025. El reembolso estándar puede llegar a $1,000 y está dirigido a determinados adultos mayores, personas viudas y personas con discapacidad.

Quiénes pueden solicitarlo

El Programa de Reembolso de Impuestos sobre la Propiedad o Alquiler, conocido como PTRR por sus siglas en inglés, beneficia a residentes elegibles de Pensilvania de tres grupos: personas de 65 años o más, viudas y viudos desde los 50 años, y personas con discapacidad desde los 18 años.

La fecha límite es el 31 de diciembre de 2026.

Es necesario solicitarlo cada año, porque la evaluación depende de los ingresos anuales y de lo pagado en renta o impuestos durante el año anterior.

Cuánto dinero puedes recibir

Los montos máximos estándar son iguales para propietarios e inquilinos y dependen de los ingresos de 2025 que cuenta el programa.

Con ingresos de hasta $8,550, el máximo es de $1,000.

Entre $8,551 y $16,040, corresponde hasta $770; entre $16,041 y $19,240, hasta $460; y entre $19,241 y $48,110, hasta $380.

Cómo hacer el trámite y revisar el pago

Puedes comenzar en pa.gov/ptrr. La solicitud por internet se realiza mediante myPATH, una herramienta gratuita disponible en inglés y español que explica el proceso paso a paso y no requiere crear una cuenta.

También existen solicitudes en papel y ayuda presencial en cientos de lugares, incluidas oficinas distritales del Departamento de Ingresos, agencias locales para adultos mayores y oficinas de legisladores estatales.

Para consultar el trámite, utiliza ‘Where’s My Rebate?’ en myPATH.

Necesitarás tu número de Seguro Social, el año de la solicitud y tu fecha de nacimiento.

Más de $294 millones procesados en 2026

Al 15 de octubre, el estado había procesado 491,343 reembolsos por $294.7 millones.

Desde que Josh Shapiro asumió la gobernación, el programa ha entregado más de $1,100 millones mediante 1.9 millones de reembolsos en los 67 condados.

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