La tormenta del noreste se acerca a la costa este y amenaza el clima de Nueva York

Hace pocas semanas, una tormenta del noreste trajo consigo fuertes ráfagas de viento y precipitaciones a la ciudad de Nueva York. Actualmente, AccuWeather pronostica que se desarrollará otra tormenta costera este fin de semana.

Se estima que la tormenta del noreste traiga vientos fuertes y constantes, erosión costera e inundaciones por mareas altas a las zonas costeras. No obstante, hasta el sábado en la mañana, los meteorólogos de AccuWeather no creen que la mencionada tormenta sea tan severa como la que se experimentó a finales del mes de septiembre.

“Se prevé que los impactos costeros más significativos se produzcan cerca del centro de la tormenta, posiblemente en los Outer Banks de Carolina del Norte, el sureste de Virginia y las comunidades costeras de Maryland y Delaware”, explicó Adam Douty, meteorólogo sénior de AccuWeather.

El informe no señalaba que fuera a haber impactos significativos en la ciudad de Nueva York, informó SILive.

Aunque las ráfagas de viento más intensas se producirán más cerca de la tormenta, desde el sureste de Virginia hasta los Outer Banks, se espera que las ráfagas de viento de 40 a 60 mph lleguen incluso al sur de Nueva Jersey, de acuerdo con AccuWeather.

“Si la tormenta se acerca lo suficiente a la costa, también podrían producirse lluvias potencialmente intensas desde Nueva Jersey hasta la parte oriental de las Carolinas”, agregó Douty. “Si bien esto podría generar cierta preocupación por las inundaciones urbanas tierra adentro, los impactos más significativos probablemente se concentrarían en la costa”.

Ya que se tiene previsto que la tormenta se desplace poco a poco, habrá varios ciclos de marea alta en los que las inundaciones costeras podrían suponer un problema para las zonas ubicadas a lo largo de la costa.

“A medida que la tormenta permanezca cerca de las cálidas aguas de la Corriente del Golfo la próxima semana, podría adquirir gradualmente características tropicales o subtropicales”, explicó Douty. “Independientemente de si la zona de baja presión se convierte o no en una tormenta tropical o subtropical, los impactos previstos serían prácticamente los mismos”.

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