Mbappé y Güler lideran goleada 4-1 del Real Madrid ante el Sevilla en LaLiga

El Real Madrid disipó semanas de espesura y dudas en el Santiago Bernabéu tras firmar una contundente victoria por 4-1 frente al Sevilla. La decisión de José Mourinho de retocar la sala de máquinas, dando la manija del equipo a Arda Güler junto a Aurélien Tchouaméni y desplazando a Fede Valverde a la banda derecha, dotó al conjunto blanco de la creatividad y la soltura que le habían faltado en sus recientes compromisos ante Elche, Atlético de Madrid, Villarreal y Roma.

El propio internacional turco se encargó de desatascar el encuentro a la media hora de juego mediante un zurdazo con rosca desde el borde del área tras una jugada iniciada por Jude Bellingham y Ousmane Diomande.

Siete minutos más tarde, Kylian Mbappé amplió la ventaja definiendo con una ruleta magistral ante Kike Salas tras asociarse con Bellingham, enviando al cuadro local con un 2-0 favorable al descanso tras una intervención providencial de Thibaut Courtois a disparo de Lucien Agoumé.

En la segunda mitad, el elenco dirigido por Luis García intentó reaccionar sin fortuna, pero el Real Madrid castigó los espacios. Mbappé convirtió el tercer tanto desde el punto de penal con una definición al estilo ‘Panenka’ tras ser derribado en el área.

Diomande selló la goleada con un potente trallazo desde fuera del área antes del descuento de Manu Bueno. Con Güler actuando con la soltura y criterio que evocan la reconversión de Luka Modric, el Bernabéu volvió a celebrar un triunfo cimentado exclusivamente sobre el juego.

Sigue leyendo:

·FIFA modificará su normativa que anuló la roja a Folarin Balogun en el Mundial 2026

·Exhibición de Lamine Yamal comanda remontada del FC Barcelona ante Galatasaray [Video]

·Robin Fellhauer anotó el gol más rápido en la historia de la Bundesliga a los 8 segundos [Video]